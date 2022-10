Gattuso: "El Sevilla está a otro nivel desde hace años"

Gattuso ha comparecido en la previa del dificil choque en el Pizjuán ante el Sevilla de Sampaoli. El italiano reconoce que los hispalense están en un escalón por encima del Valencia desde hace varios años y advierte que su equipo deberá jugar al 120% y con personalidad para poder llevarse los tres puntos. Confía en la recuperación de Cavani, aquejado de unas molestias en el tobillo y en poder contar con Guillamón después de ser baja ante el Elche por un problema en la rodilla izquierda. Preguntado por la renovación de Lato que, acaba contrato en junio, el italiano se ha hartado de responder a preguntas sobre renovaciones y fichajes, cuestión que pertenece, ha dicho, al director deportivo Miguel Ángel Corona. La anécdota de la rueda de prensa ha sido su respuesta al perdón que imploró Mamardashvili en el vestuario tras su error en una salida de balón provocando penalti y el posterior gol de Pere Milla lo que suponía el 0-1 en el derbi. El italiano, fiel a su discurso a principios de temporada al vestuario en una conversación desvelada por Deportes COPE Valencia, ya les dijo a los jugadores que cuando hubiese un error o un mal resultado, él asumiría siempre todas las culpas. Dicho y hecho, Gattuso "indultó" al meta georgiano, no sin antes, darle un recadito de los suyos. Mamardashvili recibió el perdón de GattusoLFP

Esto es lo más destacado de la comparecencia del entrenador valencianista en la vispera del partidazo ante el conjunto sevillista. ¿Guillamón llega al cien por cien para el partido de mañana? Ayer se entrenó con los jugadores que no habían jugado minutos. Hoy también entrenará y veremos si está al cien por cien Se ha conocido el interés de dos equipos europeos por Lato. ¿Sabe si hay interés en renovar? Sabéis lo que pienso de Toni. Tenemos tres jugadores en esa posición y el Club sabe lo que pienso. Es un problema de Club, no es mi problema. Estoy muy contento por como está entrenando. Para mí no cambia nada. Si sigue entrenando así, tiene que decidir el Club. El Club ya sabe lo que pienso de Toni. El partido de mañana es el más complicado por el rival y por el cambio de entrenador. En LaLiga todos los partidos son difíciles. Es un equipo con jugadores de mucha calidad, en un estadio muy difícil. En LaLiga siempre hay que respetar al rival. Sobre todo nosotros. Tenemos que jugar siempre al 200%. No podemos jugar solo una parte bien. Tenemos que tener una mentalidad fuerte, con coraje, con corazón. Todos los partidos son difíciles. Tengo mucho respeto para el Sevilla FC. ¿Considera al Sevilla FC un rival directo? Si miras la plantilla y los últimos diez años, tiene otro nivel. Cuatro o cinco Europa Leagues en los últimos diez años. Tiene una gran mentalidad, una gran plantilla, han cambiado de entrenador, están probado un estilo diferente. Tenemos que ir a Sevilla a jugar con una gran personalidad, sino será un partido muy complicado.

Gattuso quiere el máximo de sus jugadores tras el tropiezo con el ElcheVCF

¿Sabe usted si se le ha hecho a Lato una oferta de renovación?

Tenemos un director deportivo, no puedo hablar de renovaciones. El Club sabe lo que pienso. Hablar con el director deportivo. El Club sabe lo que pienso de la plantilla, no puedo responder siempre de las renovaciones. A mí me gusta trabajar en el campo, preparar el partido y si perdemos es mi responsabilidad.

Dijo que no pensaba en rotaciones. Ahora pensando en el Sevilla FC y después de ver jugadores cansados ante el Elche CF, ¿podemos esperar muchos cambios?

Prioridad al número de la analítica que voy a mirar con mi equipo y el cuerpo médico. Quien esté al cien por cien va a jugar y quien no no será titular.

¿Puede ser mañana un partido clave para saber las aspiraciones y el nivel real del Valencia CF?

Yo tengo claro el nivel de mi equipo. Estamos en un buen nivel. Tenemos que seguir con lo que hemos hecho. El segundo tiempo ante el Elche CF no fue una cuestión de mentalidad, fue de posición. Tenemos que seguir con lo que hacemos en los entrenamientos. El problema es este. No tenemos que ganar al Sevilla FC para pensar que el equipo está bien, tenemos que seguir en la misma línea de trabajo.

¿Cómo está Cavani de sus problemas de tobillo?

Ayer estaba mejor. Hoy veremos. Va a empezar con nosotros a preparar el partido.

Cavani quiere jugar en SevillaVCF





En los seis partidos en los cuales el rival se adelanta, el Valencia CF no ha conseguido ganar. ¿Por qué le cuesta tanto remontar?

El partido contra el Elche CF lo remontamos. Cuando un equipo te tira tres veces y marca tres goles, es un dato extraño. No creo que haya un problema de mentalidad. Contra el Elche CF me gustó marcar dos goles después de encajar un gol. En el segundo tiempo hicimos un partido totalmente diferente.

¿Cree que el equipo nota cuando falta algún titular? ¿Ve diferencia entre la unidad A y la B?

No tenemos unidad A ni unidad B. Todos los jugadores están al mismo nivel.

¿Qué tipo de partido espera mañana?

En los últimos partidos ha jugado sin delantero, con tres números 10. Le gusta jugar la pelota. Cambia de estilo durante el partido. Será un estilo complicado. Tenemos que cerrar bien la línea de pase.

¿Cómo cree que puede afectar un estadio complicado a un equipo tan joven?

Pienso que se puede mejorar en la Ciudad Deportiva, mirando videos, trabajando en el campo. Tenemos que hacer esto. No pensar que se va a Sevilla a jugar con otro estilo, solo a defender. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo porque estamos haciendo buenas cosas.

Mamardashvili hizo un penalti contra el Elche CF. ¿Has hablado con él?

He hablado con él. Me dijo lo siente y que le ha dado una hostia. No tiene que sentir nada. Tiene la máxima confianza mía y de todo el equipo.

El equipo baja el rendimiento en las segundas partes. ¿Es un problema físico o mental?

Creo que no es un dato físico. Hablamos de peligro, de pases… El problema es como cambia el estilo de juego. Cuando en el primer tiempo tienes siempre la solución, con carrera de ruptura, y en la segunda parte no lo haces, fallando el 10% de los balones… No es un problema físico. Si tienes que correr 75 metros, cambia. No es un problema físico sino de dar continuidad al juego.

¿Hay algunos jugadores que serían titulares aunque las métricas no sean las idóneas?

La prioridad es no lesionar jugadores. Tengo que escuchar si están todos bien y después decidiré quien empieza y quien no.

La recuperación de Guillamón es una gran noticia para el técnicoVCF