Gattuso: "Mamardashvili me dijo que lo sentía y le di una h*****, no hay que sentir nada"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, asumió que el Sevilla está en un nivel superior al de su equipo actualmente y en la historia reciente, pero pidió a sus jugadores que asuman con valentía la visita de este martes al Sánchez Pizjuán y que traten de tener más continuidad en un posicionamiento ofensivo en el terreno de juego.

“Pienso que el Sevilla, si miras la plantilla o los últimos diez años, está en otro nivel. Es lo que dice la historia. Han ganado cuatro o cinco Europa League en ese tiempo”, señaló el técnico en una rueda de prensa.

“Tenemos que ir con una gran personalidad. Si tenemos miedo será un partido muy complicado”, advirtió. “Jugamos con un equipo con mucha calidad, con muchos jugadores que tienen mentalidad ganadora y en un estadio muy difícil”, añadió.

Gattuso explicó también que ha pedido a los jugadores que pasen página del partido ante el Elche y puso como ejemplo su reacción cuando el portero Giorgi Mamardashvili le pidió perdón por la mala salida que provocó el penalti con el que se adelantó el equipo ilicitano.

“Me dijo que lo sentía y le di una hostia porque no pasa nada y otros días nos ha salvado. No hay que sentir nada, hay que trabajar y seguir. Tiene la máxima confianza mía y del equipo”, afirmó.

El técnico dijo tener “muy claro” el nivel de su equipo y que es bueno y no necesitar confrontarlo con el del Sevilla para saberlo. “No es cuestión de si ganamos o no al Sevilla sino de seguir con lo que trabajamos durante la semana”, apuntó.

“Nosotros tenemos que jugar al 200% siempre, no basta jugar sólo una parte bien”, resaltó Gattuso en referencia a la mala segunda parte de su equipo ante el Elche el sábado. “El segundo tiempo con el Elche fue una cuestión de posición, en el primero era perfecta pero en el segundo nunca estaba en la situación perfecta”, afirmó.

“No es un problema físico sino de dar continuidad a lo que estamos haciendo. El problema es cómo cambia el estilo de juego”, aseguró antes de poner como ejemplo las “carreras de ruptura” que afirmó que hicieron “sistemáticamente” en la primera parte pero no en la segunda.

Respecto a los tocados, dijo que Hugo Guillamón se ejercitó con los suplentes el domingo tras no haber jugado el sábado por las molestias en la rodilla que tuvo los días anteriores y que Edinson Cavani tiene el tobillo menos hinchado. También aseguró que el once ante el Sevilla vendrá en buena parte determinado por los resultados de los análisis que han hecho a los jugadores.

“La prioridad es no lesionar a los jugadores. Si el dato no está bien, tengo que escuchar a los jugadores, y luego decidiré”, afirmó Gattuso, que dijo que “la prioridad” serán esos datos. “Aquí no hay unidad a o b, aquí tenemos jugadores que se entrenan siempre a ‘full’. Para mí los jugadores están al mismo nivel”, afirmó.

Respecto al Sevilla de Jorge Sampaoli, dijo que la llegada del nuevo técnico hace que estén probando nuevas cosas. “Han jugado sin delantero los últimos partidos y con tres números 10. Les gusta jugar la pelota, en 95 minutos cambian mucho de estilo de juego. Será muy complicado y hay que cerrar bien las líneas de pase porque les gusta jugar con combinación”, destacó.

“No hay que pensar en ir solo a defender, hay que seguir con lo que estamos haciendo”, insistió el técnico.