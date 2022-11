Gattuso: "No voy contra el club. No he dicho que haya que revalorizar jugadores para vender"

Genaro Gattuso ha comparecido ante los medios en la previa del partido ante la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián. El técnico ha confirmado la baja de Edinson Cavani que no ha podido completar las dos últimas sesiones debido a sus problemas en el tobillo derecho. La baja del uruguayo se suma a las de Ilaix y Diakhaby. En contra, recupera al sancionado Yunus Musah y también a Nico González que ha estado toda la semana al margen del grupo por unas molestias en la rodilla. El preparador calabrés se ha mostrado enérgico en sus declaraciones para salir al paso del debate abierto tras su última comparecencia en la que habló de los objetivos marcados por la propiedad y que miraban más a consolidar un estilo de juego y revalorizar jugadores. Gattuso se excusa en el idioma y señala a la mala intención de algunos periodistas que dice: "se alegran cuando las cosas salen mal al club". El calabrés dice que confía plenamente en su equipo y si no fuera así, o el dueño intentará meterse en su parcela deportiva, abandonaría el cargo. Pone en valor el esfuerzo que ha hecho el club en el tema de los fichajes y las renovaciones, y cambio que, segun él, ha implantado Lay Hoon desde su llegada a la presidencia.

Hablando de los objetivos del equipo dijo que tenía que revalorizar a los jugadores. ¿Quieres matizarlo?

Puede que no hable bien el español, pero no me gusta jugar al juego al que os gusta jugar a alguno de vosotros. Cuando digo que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa, sino tener un estilo, yo no he dicho que el objetivo es fichar jugadores jóvenes para venderlos. He dicho que tenemos que tener un estilo y ganar los más partidos posibles. El club sabe la alineación una hora antes del partido y nunca me han preguntado por qué no juega alguien. No estoy mirando nada, solo 10-15 minutos antes de venir aquí me dicen lo que está pasando, pero no es correcto que una sola palabra hagan parecer que estoy en contra del Club. No estoy en contra del Club. Yo soy el responsable cuando el equipo no gana, soy el máximo responsable de lo que pasa aquí. Por esto no juego a ese juego, no me gusta. Siempre hablo de la misma manera. Cuando hablo de 40 puntos no es porque no confíe en mi equipo, sino porque tengo un equipo joven que si logra los 40 puntos puede jugar con tranquilidad mayor. Estoy encantado con mi equipo, veo fuego y me demuestra está en los partidos, se entrena bien. El día que no vea el fuego yo llamaré a quien tenga que llamar y me iré a casa. Con la mentalidad que tengo, con el carácter que tengo, es increíble pensar que estoy intentando revalorizar a jugadores jóvenes. Yo os tengo mucho respeto. El otro día cerré el entrenamiento porque tres o cuatro de vosotros estaban mirando el entrenamiento. ¿Quién falta el respeto? ¿Yo por cerrar el entrenamiento o vosotros por venir a verlo cuando no se puede?

¿Cómo están Nico González, Cavani y Gabriel Paulista?

Nico está bien. Cavani no está bien. Se ha entrenado dos veces con nosotros, tiene molestias y difícilmente estará en el partido. Gabriel está bien. Solo tenemos las bajas de Cavani, Moriba y Diakhaby.

Dijo que aquí siempre hablaba de lo negativo. ¿Cree que la falta de victorias puede generar alteración?

No hablo de la afición, sino de vosotros. Pienso que alguno de vosotros le gusta que la cosa no vaya bien. Si la cosa va bien habláis de Europa. Pero alguno de vosotros le gusta la confusión. No hablo de la afición, que viene al estadio. Lo que pasa aquí algunas veces es difícil de explicar. A alguno de vosotros le gusta cuando tenemos problemas. Pero yo tengo confianza. El equipo se entrena bien. Estoy contento con el equipo, con las personas que trabajan aquí, pero no me gusta perder. Cuando se pierde muchos dicen que estoy jodido, es normal. No me gusta perder, pero pienso que el problema aquí es que muchas veces os gusta morder ante la dificultad. Yo estoy alterado porque en la prensa habláis de cosas que no son verdad, y cuando uno escucha algo que no es verdad… Si alguien piensa que con mi carrera estoy aquí para revalorizar jugadores jóvenes, me explota la cabeza. Nadie me ha pedido que haga eso. Yo estoy contento con mi equipo, con su mentalidad. Tenemos que mejorar. Yo estoy contento porque el equipo está vivo. No pierde los partidos sin mentalidad. Mi estilo no es el mejor del mundo. Se puede ganar con otros estilos, pero estoy encantado con mi equipo. Cuando veo esta garra, esa hambre… Con este equipo voy a muerte. No se puede poner algo que no es verdad. Ya he dicho que no se puede decir que a la primera dificultad hay que ir contra el presidente o la propiedad. Yo estoy fuera de ese juego. Si no se gana me voy yo a casa porque yo soy el máximo responsable.

Después de cuatro partidos sin ganar, quedan dos partidos antes del partido. ¿Cuánto de importante son estos dos partidos antes del parón y de la reunión con Peter Lim?

La prioridad no es la reunión con el patrón, sino los dos próximos partidos. Mañana nos enfrentamos a un equipo que lleva muchos años jugando juntos, con una mentalidad increíble, con historia. Los jugadores de la Real Sociedad tienen sentido de pertenencia. Será un partido difícil. Pero no pienso en la derrota, pienso en positivo. El equipo está bien de cabeza, no tiene miedo, no tiene ansiedad. Hemos trabajado en esto porque el equipo está vivo y tenemos que continuar.

¿En la reconstrucción que busca puede servir la Real Sociedad como ejemplo?

Seguro. Cuando tienes un estilo de juego no puedes cambiar muchos jugadores cada año. Hay que buscar continuidad. Es normal que haya cambios, pero no el 50% de los jugadores porque todo vuelve al inicio. Aquí se habla solo de lo malo, pero creo que hemos hecho cosas importantes en estos cuatro meses. Muchas renovaciones, hemos fichado jugadores que están rindiendo bien. No todo es malo. Cuando está Layhoon aquí somos una familia, hablamos de lo que tenemos que mejorar. Parece que nosotros no tenemos reglas y cada uno va en su dirección. No, aquí todos trabajamos en una dirección.

Ha dicho que será complicado que Cavani esté en el campo. Con él en el campo el equipo solo ha ido perdiendo 20 minutos. ¿Se puede aprender a jugar sin Cavani?

Es un jugador importante, pero seguro que se puede aprender. No es solo problema de Cavani o del delantero. Es algo de todos nosotros. Tenemos que seguir en la misma línea que seguimos ante el Barça. En la dificultad se juega con mentalidad y corazón, y eso ha faltado en muchos partidos.

¿Los jugadores se pueden ver afectados por la proximidad del Mundial?

Un poco de miedo lo tenía siempre, pero no tenía que pensar que me podía lesionar porque si piensas eso seguramente te vas a lesionar. Tienen que trabajar bien, dormir bien, y eso es lo que hacía para prepararme cuando se acercaba un Mundial. El problema de Cavani es el tobillo. Le molesta desde hace tiempo. Está jugando con personalidad. Contra el Barcelona fue el mejor.

El día del Sevilla usted hizo hincapié en que usaba muchos jugadores por dentro. ¿Se puede esperar un planteamiento parecido ante la Real Sociedad?

Mañana lo veréis. Es un equipo que le gusta jugar 'por dentro, tiene 5 jugadores en ataque con calidad, todo lo hacen muy bien y tenemos que respetar. Tenemos que jugar nuestro partido.

¿Está contento con el rendimiento de Hugo Duro? ¿La falta de minutos es por cuestiones físicas?

La verdad de Hugo es que lleva tiempo con molestias en el tobillo. No se entrena al 100%. Siempre ha estado disponible para entrenarse pero tiene molestias y no está al 100%. Solo puedo darle las gracias.

Esta semana ha habido cena de equipo. ¿Cómo ve al equipo mentalmente y unido?

El equipo está vivo. Es normal que cuando no se gana aparece el miedo, pero es un equipo que trabaja, que escucha, que sabe que tiene que seguir la misma dirección. Si continuamos en este modo el resultado llegara. Cuando no ganas te puede venir ansiedad, pero estoy contento porque es un equipo que tiene hambre, tiene orgullo.