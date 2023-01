Gattuso: “He propuesto cientos de nombres. El mercado está muy caro”

Lista de bajas



“Tenemos a Diakhaby con molestias de la lesión que ha tenido. Tiene una cicatriz y le molesta. Thierry tiene molestias en el cuádriceps. Cömert tuvo un problema en la espalda pero hoy ha entrenado. Castillejo ya está corriendo, esperando una protección para trabajar con el grupo”.

Lino y Gattuso



A tres puntos del descenso

“Cuando decía que la camiseta pesa o que tenemos una afición de puta madre, lo decía por esto. He jugado a fútbol. Tienes que ganar partidos. Cuando estas en un gran club y no ganas, es difícil. Por eso hablé de 40 puntos. No porque tenga miedo de irnos a Segunda, si no por la cabeza de los jugadores. La pelota pesa más, la camiseta pesa más... es por esto. Solo tenemos un camino: trabajar, no tener miedo y jugar con ganas como contra el Real Madrid”.

El pivote



“No lo sé. Hablo todo el día, estamos hablando de muchos jugadores, de números si se puede hacer o no. Tengo que perder el tiempo con mi equipo. Antes hemos hablado de la preocupación y la mía es mi equipo. El club sabe lo que tenemos que hacer. Mi energía va para el equipo”.

“Yo no he propuesto nombres. He propuesto cientos de nombres. Pero tenemos que tener dinero y posibilidad. Fichar por fichar no es correcto. Tenemos que fichar un jugador que venga a ayudar al equipo, con experiencia”.

“¿Tarde? Sí, pero si digo que sí qué cambia. Me gustaría trabajar con un jugador que esté aquí pero si no vienen a mejorar la plantilla, ¿qué vienen a hacer? ¿Para qué tiene que venir?”.

Januzaj



“No puedo hablar de nombres con la camiseta de otro equipo. Hemos hablado de 50 jugadores con Corona. No solo de Januzaj. Tú hablas de Januzaj. No ha cambiado nada. Si fichamos tiene que tener partidos en las piernas. No perder dos meses para ganar la condición. No tenemos tiempo. Hay que mirar jugadores que tengan minutos en las piernas”.

¿Está decepcionado?

“No. Tengo mucho respeto a mi equipo. Pienso que, cuando miro al equipo jugar contra el Real Madrid, cómo trabaja durante la semana... tengo que perder tiempo con el equipo. Hemos hablado de muchos jugadores pero el problema es que el mercado está muy caro. No es fácil para nosotros. No estoy enfadado”.

Cavani, en pleno entrenamiento



Recuperar a Hugo Guillamón



“Físico, de confianza, de todo. Es muy inteligente. Él sabe que tiene que recuperarse. Cuando volvió de la selección, física y mentalmente tuvo dificultades. Hay que recuperarlo”.

Partido de Copa

“Estoy de acuerdo. Tenemos cuatro o cinco jugadores en la plantilla que perdieron 2-1 y ganaron 2-0 aquí en 2019. El equipo lo sabe bien. Hemos visto el vídeo y lo hemos hablado. Jugamos con un equipo con buena mentalidad. Ganaron al Rayo, con un estadio de Primera, jugadores que podrían jugar en Primera... sí, tenemos mucho que perder. Debemos jugar como si fuera el Real Madrid. Será un partido jodido para nosotros”.

Castillejo

“Cuatro o cinco semanas. He tenido esa operación y después de cinco días he jugado. Depende del miedo. Ahora mi mano no va bien, pero... (ríe). Está trabajando en el césped y cuando llegue la protección estará con nosotros”.

Situación de Lato

“Todo el mundo sabe el respeto que le tengo a Toni Lato. La consideración que le tengo. Puede jugar en todas las posiciones. La propuesta del club está hecha: correcta o incorrecta. No me corresponde decir a mí si es buena o no. Es difícil porque es un jugador que me gusta mucho pero tengo que respetar al club”.

Sporting de Gijón



“Es peor para nosotros que haya cambiado de entrenador. El equipo tendrá ganas. Será difícil”.

Renovación de Diakhaby



Diakhaby, renovado

“Estoy contento. De Guillamón, de Gayà... de los chavales que han renovado. Pensaba que era muy difícil pero después han encontrado una línea para renovar. Estoy muy contento”.

Descenso

“Pensamos en mañana. Al 100 por 100. La prioridad es mañana (Copa)”.

Renovaciones

“Me siento responsable de la situación en la que estamos. Hemos perdido muchos puntos. Cuando hablo con el club hablo de lo que veo durante la semana. Después decide el club. Yo le he dicho al club lo que puede dar Lato. Luego decide el club”.

Herrerín

“Mañana voy a decidir quién juega. No es solo un problema para Iago. Tengo mucho respeto y luego decido”.

Cómo está el vestuario

“Mirando el último partido, estoy muy ilusionado. Hemos jugado contra un gran equipo. El equipo ha estado valiente y hay que seguir este camino. Tenemos que pensar que no estamos bien en la tabla y mañana tenemos mucho que perder”.

Gol ilegal del Elche

“También me pareció que era fuera de juego en directo. Pero qué puedo hacer yo...”.