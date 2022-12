Gattuso: "Muchos jugadores del Valencia CF me han sorprendido"

Es un tipo interesante siempre. Escuchar a Gennaro Gattuso obliga a pararse para no perder detalle. Ante los medios de LaLiga ha repasado su lado personal, su vivencia en València y su relación con los jugadores.

"Yo vivo del fútbol, cuando me despierto a las cuatro o a las cinco de la mañana pienso en fútbol, pienso siempre en fútbol. Es mi vida, me da alegría. Cuando uno entra en un vestuario, me siento vivo"

Gattuso, en Mestalla



"Un equipo está formado por 60 ó 65 personas. No me gusta hablar de 'yo', es mejor hablar de 'nosotros'. Esto es sólo cuando se va a jugar a tenis o a pádel o uno contra uno. En un equipo de fútbol no se puede hablar de la palabra 'yo'"

"Se sufre mucho más en el banquillo, que en el campo. Ahora la mentalidad, la visión es completamente diferente. He intentado muchas veces cambiar mi comprotamiento en el banquillo, pero no soy yo. Prefiero vivir el partido como lo vivo. Tengo fuego dentro. Luego cuando me miro en televisión no me gusta. Me pregunto qué tengo que cambiar, pero no sería yo, así que pienso que seguir de esta manera".

"El VCF es un gran club, increíble con una gran afición e historia. He encontrado mucha profesionalidad en todas las personas con las que trabajo en el club. Estoy muy, muy contento".

En su presentación



"El año pasado el equipo jugaba un estilo diferente. Tenía claro que había que empezar con una mentalidad fuerte. Tengo que dar las gracias otra vez a los jugadores por cómo se están entrenando".

"Me han sorprendido muchos jugadores jóvenes que en poco tiempo han hecho un click increíble. No es correcto decir que sólo uno o dos, han sido muchos. Tenemos que seguir, tenemos que mejorar".