Gattuso: “Gayà está contento y creo que firmará la renovación”

El entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso, se mostró confiado en que José Luis Gayà aceptará la propuesta de renovación que le ha planteado el club y dijo tras haberse reunido con el máximo accionista Peter Lim que cree que el club presentará ofertas para un nuevo contrato a jugadores como Mouctar Diakhaby o Toni Lato, que acaban en 2023.

“No hablo de que sea seguro al cien por cien pero pienso que -Gayà- está contento. El club está haciendo un esfuerzo muy grande por un jugador grande. Pienso que va a firmar. Esperamos que lo haga porque si no me matan a mi", destacó en rueda de prensa.

También explicó que le planteó en su visita en Singapur a Lim la situación de los jugadores que acaban contrato. Dio por hecho que la renovación de Hugo Guillamón ya está encarrilada y nombró a Diakhaby y Lato.

“Es importante que se hable, pero yo no soy el representante de los jugadores. La propuesta seguramente llegará pero no sé si firmaran”, señaló, quien dijo que le planteó la cuestión no sólo para que los jugadores estén tranquilos, sino porque piensa que es “lo mejor es darle continuidad al proyecto”.

“Si Diakhaby se va a cero (sin ser traspasado) pienso que es un daño para el club. Son jugadores que tienen un valor. Tenemos que trabajar juntos. Layhoon Chan me está ayudando mucho”, destacó en referencia a la presidenta.

Además señaló que Lim le explicó por qué este verano hubo que optar por tener a muchos jugadores cedidos, aunque Gattuso le insistió en que prefiere trabajar con jugadores en propiedad. “Sabe como pienso. Estoy muy contento de estar en el Valencia”, reiteró.

Cavani jugará su segundo partido con el Valencia CF





“Si salimos como en Vallecas, perdemos seguro”

“Así será si empezamos como las mismas ganas, cara y actitud. Creo que hemos preparado bien el encuentro desde el miércoles, pero será muy difícil y no podemos empezar con dudas o con miedo. Hay que jugar con muchas ganas, calidad y mucha tensión. Sabemos muy bien que vamos a jugar con un equipo que no ha ganado en casa en la Liga. En el Espanyol muchos han dicho que es una final, pero para nosotros también lo es. Hay que respetar al oponente y jugar un partido con mucha mentalidad. De lo contrario, es difícil que vengamos a València con puntos”, insistió.

Gattuso dijo que Eray Cömert ya se ha entrenado este sábado con el equipo tras el golpe que sufrió en el tobillo, descartó a Yunus Musah por unos valores demasiado altos en una analítica de control, y dijo que contará ya con el portero Iago Herrerín tras confirmase su fichaje.

Gayá regresa tras haber jugado con España

