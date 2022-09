Gattuso: "Estamos valorando si firmar un recambio para Jaume"

Genaro Gattuso ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano que se disputará mañana en Vallecas (14.00h). Estas son las impresiones del técnico en la semana después de la goleada ante el Getafe CF en Mestalla.

Lesión Jaume Doménech

Lo siento por la lesión de Jaume. Es un jugador muy importante para nosotros en el vestuario, en los entrenamientos… Tiene que estar con nosotros. Ahora tiene un trabajo muy difícil de recuperar pero hemos perdido un jugador muy importante y lo siento mucho. Nunca había visto a nadie más intenso que yo, pero Jaume lo es.

Renovación Jaume

Ayer hablamos con Lay Hoon, Corona y su representante, y pienso que hoy o lunes o martes va a firmar el contrato de renovación.

Estamos mirando para un recambio. Si le quitamos un portero al Mestalla con la competición en marcha es un problema. Creo que después del partido contra el Rayo tendremos una solución.

Gattuso ha analizado la lesión de Jaume





Regreso de Gayà

Tengo que decidir en el lateral izquierdo, pero mejor tener dificultad. Estoy contento en estos casos. Jesús ha jugado bien, Lato ha jugado muy bien y Gayà es nuestro capitán. Mañana decidiré el que juega. Muy contento de tener este problema. No me condiciona que Gayà esté “condicionado” por ir al Mundial. Tengo respeto por el equipo nacional, pero si no entrena bien no juega y si entrena bien, juega.

Gayà tiene mucha experiencia. Las primeras dos semanas estaba muy enfadado, pero es un chico profesional, al estilo de Jaume. Siempre con una palabra buena en el vestuario, siempre la primera persona que pone la cara.

Cavani

Cavani, si continúa así, estará listo la próxima semana y estará con nosotros

Rayo Vallecano

Equipo muy vertical. Campo muy muy difícil. Campo pequeño, es difícil jugar en Vallecas. Hemos entrenado con las mismas medidas que su campo. No me gusta hablar de excusas porque juguemos a 33 grados o en un campo pequeño, pero hay que jugar con muchas ganas y mucha calidad. No es fácil.

Centrales

Tengo más responsabilidad porque están todos bien y tengo que decidir. Tengo más soluciones para el puesto de central. Cömert y Diakhaby han jugado muy bien.

Regularidad

Me encanta cómo se entrena este equipo. Van siempre a full los chavales. Tengo fe. Me encanta la mentalidad del equipo. Me ha sorprendido la mentalidad.

El Valencia CF busca la tercera victoria de la temporada





Renovaciones Lato y Guillamón

Si yo fuera el dueño de este equipo, renovaba el contrato a todos. No soy el dueño y el dinero no es el mío, pero se lo digo a Lay Hoon.

Kluivert

Ha jugado al 50% toda su carrera, pero tiene que ir a más. Tiene una moto cuando arranca y tiene mucha velocidad.

Marcos André

Tiene una molestia en el talón desde hace tiempo. Esta semana se ha perdido dos entrenamientos, ayer no estaba muy bien pero vendrá con nosotros.

Yunus

Musah tiene calidad de fuerza, técnica... Tiene que jugar 40-50 partidos a buen nivel, de momento ha jugado dos muy buenos. Es conocido en el mundo. Tiene un valor muy alto. Lo mejor para él es que esté aquí. Cuando llevaba aquí una semana me sorprendía que no nos llamaran 20 clubes por Yunus

Conversaciones con Peter Lim

Yo hablo con Lay Hoon. Después del partido del Celta iré a Singapur a hablar con Lim. No le gusta hablar al móvil. Después dos meses voy a hablar a Singapur. Mi mujer no esta contenta pero para mí es un honor y un privilegio.