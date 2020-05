Garay da su versión de los hechos

Dado que se acerca el 30 de junio y que la vinculación de Ezequiel Garay con el Valencia CF concluye tras cuatro temporadas de blanquinegro y de que su nombre ocupa muchos titulares en la prensa deportiva, el central rosarino ha elegido su medio favorito, Instagram, para explicar su parte de la historia.

Ante un fondo oscuro y con camisa clara, el futbolista aparece con una mesa llena de papeles en los que lee el comunicado que ha preparado, dejando claro que es la primera vez que hace algo así "en sus 16 años como profesional".

"Me da mucha pena llegar a este punto por la campaña de desprestigio que se está haciendo hacia mi persona. Me refiero a personas de mi club que parecen querer desacreditarme como profesional y como persona".

Garay divide su alocución en dos partes. En la primera explica lo que ha pasado: "todo empieza cuando se filtra que yo he rechazado una oferta para renovar de 2,7 millones de euros netos. Es completamente falso, dando a entender que soy yo el que no quiere quedarse en este club, lo que es completamente falso".

"El 2 de julio mi representante me pasa una oferta notablemente inferior a la que se ha dado a conocer estos días. A mediados de agosto comienza a haber inestabilidad en el club. Queda todo parado hasta el 13 de noviembre que contacta conmigo Jorge López, al que respondo que quiero renovar. Se me hace una oferta verbal y se llega a un acuerdo a la espera del contrato. El 7 de enero en Arabia me pide un responsable del club que acuda a la habitación del presidente y cambian las condiciones que teníamos pactadas. Comienzan las negocaciaciones para llegar a un nuevo acuerdo, cambia el interlocutor que es César Sánchez de quien nunca se recibe una nueva oferta ni se negocia la anterior"

Después viene su grave lesión de rodilla contra el Celta. "Celades y César me hacen saber que tienen intención de que me quede". Dice que ya nadie le ha vuelto a hacer ninguna oferta.

En el punto dos comunica que va a defenderse como trabajador, de sus derechos alterados por la pandemia. Dice que el club le metió en un ERTE de reducción de jornada "estando de baja médica".

Concluye diciendo: "siempre he querido y quiero quedarme en el Valencia CF. Aquí he sido feliz y me encantaría seguir siéndolo, pero a la vista está que no depende de mí".