Foulquier: confianza ciega

El 31 de agosto se cerraba el mercado veraniego de fichajes en Europa y ese día fue en el que el Valencia CF inscribió oficialmente a Dimitri Foulquier como futbolista che, después de haberse comprometido a abonar 2,5 millones de euros (más otro en variables) al Granada CF, con el que había jugado las dos temporadas anteriores. La insistencia de José Bordalás tuvo su premio con el fichaje in extremis de este lateral de 29 años con el que el alicantino había coincidido en el Getafe CF durante la campaña 2018-19.

Bordalás ha mostrado una confianza ilimitada en el francés



La fe en su rendimiento no admitiía dudas desde el banquillo, pero no era fácil imaginar que iba a contar con tanta. En su primer curso en Mestalla, Dimitri Foulquier lleva jugados 33 partidos de los 43 disputados. Los 10 en los que no se ha calzado las botas han sido por no estar inscrito en las tres primeras jornadas, por haberse lesionado en cinco choques y por haber haber estado sancionado en otros dos. Nunca se ha quedado sin jugar si las condiciones lo han permitido.

El francés llegó a València como lateral derecho, pero con la certeza de su polivalencia, lo que le ha valido para ocupar todas las posiciones defensivas en el equipo (excepto bajo palos). De hecho, debutó como che en Pamplona en el lateral izquierdo. Ha jugado en tres ocasiones como mediocentro (ante Sevilla FC, Real Sociedad y Rayo Vallecano) y en otras dos, como central. La última, sin ir más lejos, el sábado pasado en San Mamés.

Con el Granada jugó 46 partidos el año pasado



Es el quinto jugador en cuanto a minutos disputados esta temporada en el Valencia CF con un total de 2.605 y es uno de los cinco futbolistas a las órdenes de Bordalás que ha superado los 2.000 minutos en LaLiga, junto a Guedes, Hugo Guillamón, Carlos Soler y Alderete. En cualquier caso, aún está lejos de sus registros el curso pasado en el Granada CF con el que llegó a los 46 partidos entre LaLiga, la Copa, la previa y fase de grupos de la Europa League.

Foulquier tiene contrato con el Valencia CF hasta junio de 2025.