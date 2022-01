La Fiorentina reactiva el interés por Maxi

Es un puzzle difícil de montar a siete días del cierre del mercado. Difícil, pero no imposible. Un puzzle con cuatro piezas que tienen que encajar ya que, una abre paso a la otra, y así hasta el final del entramado de movimientos en este mercado de invierno que se presume frenético en su última semana.

La primera pieza es la marcha del delantero serbio Dushan Vlahovic de la Fiorentina a la Juventus de Turín. Situación de la que vienen informando los medios italianos desde el día de ayer y que ha desencadenado en las pintadas que han aparecido esta mañana en las paredes del estadio del equipo viola y que hacen complicado que Vlahovic vuelva a vestir la camiseta del equipo de Florencia. Se habla de un traspaso de 67 millones de euros para el que es, uno de los mejores goleadores del momento en el fútbol europeo.

El uruguayo lleva solo dos goles esta temporadaVCF





Con el serbio vistiendo la elástica de la vecchia signora, entraría en juego la segunda pieza del puzzle. Hace tiempo que Deportes COPE viniendo hablando del interés de Xavi Hernández en el fichaje de Álvaro Morata para su Barça. Lo contó Juanma Castaño en su día y anoche mismo, en El Partidazo de COPE abundaba en el interés vigente por contratar al delantero internacional español. La voluntad del jugador es absoluta por recalar en el conjunto del Camp Nou, y el relevo en la delantera de la Juve con la llegada de Vlahovic podría ser la vía perfecta para acelerar los pasos hacía el conjunto culé. Claro que al Barcelona se le presenta otro problema de por medio. Tiene que liberar masa salarial y eso solo parece que lo puede conseguir, con la salida de Dembelé que parece resistirse a marcharse a pesar del ultimátum del club de dejarlo en la grada lo que resta de temporada.

Y llegamos a la pieza del Valencia CF. La Fiorentina asume, desde hace tiempo, la salida de Vlahovic y hace también algunos meses, tal y como informamos en Deportes COPE Valencia, que tiene apuntado el nombre de Maxi Gómez para reforzar su ataque. El tema con el club viola quedó aparcado puesto que parecía que la salida de su delantero se iba a retrasar hasta el verano, pero lo ocurrido en los últimos días lo ha vuelto a reactivar todo. La Fiorentina sigue interesada en el uruguayo del Valencia y la voluntad del jugador, como también contamos en COPE, es la de salir del club. Sus desencuentros con el entrenador desde la pretemporada han sido conocidos y, el castigo de dejarlo fuera de la convocatoria ante el Sevilla por un problema con la báscula, ha acabado por violentar todavía más, la relación entre ambos. El Valencia lo sabe y por mucho que lo niegue, está expectante ante lo que pueda ser una oferta que satisfaga al club. Si es así, no pondría impedimentos.

Eso sí, faltaría por encajar la última pieza. El sustituto de Maxi en el Valencia. Bordalás, por mucho que no esté contento con el futbolista ni su rendimiento, lo considera titularísimo en su once. Así que, no puede quedarse sin Maxi si no hay un relevo de garantías. Hace tiempo que Miguel ÁngelCorona ha puesto sobre la mesa, nombres de posibles sustitutos. El propio Bordalás ha expresado sus preferencias también en esa posición.

Maxi, en solitario en PaternaVCF





Este es el escenario a día de hoy respecto al futuro de Maxi. Es complicado. Muy complicado. Pero no está cerrada la puerta a una posible salida en estos siete días que restan para el cierre. Hay muchas piezas por encajar. Veremos si las carambolas coinciden y el mercado se cierra con lo que sería una importantísima noticia de alcance en el futuro inmediato del Valencia.

