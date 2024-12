Fernando, en COPE: "Aprecio mucho a Baraja, pero aprecio más al Valencia CF"

Fernando Gómez Colomer es el jugador con más partidos oficiales de la historia del Valencia CF. En quince temporadas en el club acumuló 552 encuentros. Es además el 4º máximo goleador del equipo de Mestalla, pese a ser centrocampista, con 142 goles en su haber. Entrenador y director deportivo, el martes se presenta un libro sobre su vida ('La zona del 10') escrito por Jesús Manzano. Es una voz más que autorizada para analizar la actualidad del Valencia CF, que tiene una final el viernes ante el Valladolid. Hoy lo ha hecho en Deportes COPE Valencia.

¿Es el personaje más injustamente tratado en el Valencia CF?

Quizás me hubiera gustado otra despedida o que hubiera pasado algo más con el VCF con la retirada. Te preparas, estudias... Me sirvió para trabajar solo dos años en el club. Pero soy poco egoísta, me adapto muy bien a lo que ha pasado en mi vida. Igual ha sido culpa mía. La salida igual se anunció tarde, cuando ya se había jugado el último partido en Mestalla. Y coincidía con la despedida de Zubizarreta. No siento que el Valencia me deba nada. Cada uno tiene que seguir su vida.

La situación del Valencia CF. En descenso.

El lunes dije abiertamente que creo que había llegado el momento. Ya no son los puntos, No hay entrenador que resista estas estadísticas. Son las sensaciones. Las soluciones no están arreglando. En vez de arreglar el problema ofensivo, que es lo que falta, hemos hecho un equipo más defensivo. Creo que ha llegado el momento. Ayer ya pensando que los próximos tres partidos son Valladolid, Espanyol y Alavés pensé que se podía esperar mas una semana. No tenemos un equipo para quedar 9º, pero sí 13, 14, 15. Estamos obligados a salir. No hemos ganado a Celta, Mallorca, Alavés, Rayo, Osasuna, Leganés.. Un entrenador cuya idea de juego es principalmente la defensiva es difícil cambiarlo a que el equipo tenga más creación. Hago comparativas con el Celta, con el Mallorca, con Osasuna... Ellos sí están sacando buen rendimiento a os jugadores que tienen. Cuántos jugadores de esos equipos serían titulares en el VCF? No muchos. Aprecio mucho a Baraja, pero aprecio más al VCF. Temo mucho que el VCF vuelva a caer a Segunda. Se puede aguantar una semana, pero las sensaciones no son nada buenas.

Quique Sánchez Flores, ¿la solución?

Probablemente sería el elegido. Me gustaría que fuera él. ¿Si es el idóneo? El otro día cuando jugamos en Mallorca vimos que el Valencia CF tuvo dos córners, la pelota en campo contrario... Eso nos gusta porque controlamos más el juego. Yo recuerdo que Quique salió de aquí por el 'Quique me aburro'. Salvará al equipo, pero tendría que cambiar su modelo de juego para que el equipo atacara mejor. Tendría que trabajar el aspecto ofensivo y de creación. Primero esperemos que Baraja le vaya bien estos tres partidos.

¿Qué jugadores del Valencia CF destacaría?

De primer nivel puede estar Mamardashvili, Gayà, Thierry se va acercando... Mosquera tiene nivel para ser jugador de la plantilla. Pepelu. De primer nivel esos dos, tres, cuatro. Pero para jugar en el Vaelncia CF hay más. La temporada pasada se consiguió con la misma plantilla, no se ha ido nadie.