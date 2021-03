Fenollosa y Morales, historia del Levante UD, sueñan juntos en COPE

Francisco Fenollosa representa los valores de un club, forjado en el yunque de la adversidad, que vive en los últimos años sus tiempos más gloriosos. Con casi 112 años de historia, el Levante UD se ha consolidado en la máxima categoría del fútbol español, ganándose el respeto dentro y fuera de los terrenos de juego por su gestión, su cercanía y su manera de hacer las cosas. Su estadio, el Ciutat de València, está llevando a cabo una remodelación vanguardista de la que poder presumir. La futura Ciudad Deportivade Nazaret, sigue dando pasos de gigante para convertirse pronto en una realidad en la que seguir formando a los jóvenes talentos en azul y grana. El primer equipo pasea por los campos de España bajo las señas de identidad que le ha otorgado ese fútbol ofensivo, alegre y atrevido que abandera como nadie con su trabajo, esfuerzo y dedicación Paco López. Y, por si fuera poco, el proyecto levantinista cuenta con la sección femenina, codeándose con las mejores en la parte alta de la Liga Iberdrola, con el equipo de fútbol sala liderando la tabla de la Liga Nacional y con el Levante EDI como motivo de orgullo. Una forma de vida a través del deporte.

Con la camiseta tras los 150 partidos de granota de Morales

Volviendo a nuestro protagonista, Paco Fenollosa, ‘Paquito’, tiene 88 años y lleva desde los nueve acompañando en cuerpo y alma al club de su vida: el Levante UD. El mero hecho de pensar en su figura, nos dibuja una sonrisa en el rostro. Un personaje enternecedor, un hombre amable, educado, cercano y cariñoso, que desprende levantinismo en estado puro a su paso. Trajeado, impecable, corbata con las barras azulgrana e insignia con el escudo en la solapa de la americana. Un señor de los pies a la cabeza; un caballero de los que ya no quedan. Fenollosa cuenta las horas, nervioso, encerrado entre cuatro paredes en su hogar. Mira el reloj, Paquito, y no pasa el tiempo. Pronto empezará su ritual. Se pondrá sus mejores galas para acudir al ‘temple del sentiment’. Pronto pondrá rumbo a casa. El Ciutat.

Entregándole un presente a Paco López

En Deportes COPE, hablamos con él, para saber qué siente el primero de los levantinistas. “No te lo puedes ni imaginar. Paco López lo tiene controlado, pero tengo miedo que el equipo esté nervioso. Son muy buena gente y me gustaría que jugasen tranquilos. No es un partido más, pero espero que no estén como yo, por ejemplo”, se arrancaba Paco Fenollosa, reconociendo los nervios previos a la gran cita.

“Echo de menos a la gente. ¿Te imaginas este partido con el campo lleno? Sería otro mundo”. Fenollosa recuerda a la afición, para volver a ensalzar al vestuario. “No te puedes imaginar lo buena gente que son. Están todos a una. Sube un chico del B, y lo tratan como si fuera uno más. Tenemos muchas bajas importantes. Pero están involucrados todos”, afirma el Presidente de Honor.

Preciado manteado tras el ascenso en Jerez

Preguntado por un momento similar al que se está viviendo, Fenollosa lo tiene claro. “El ascenso en Xerez. Eran 39 años sin ascender. Aquello fue un escándalo. Lloramos todos, incluso el señor Preciado. El gran entrenador, inigualable. Fue contagioso, una ilusión tremenda”.

Ya metidos de lleno en el encuentro de esta noche, Paco Fenollosa aseguraba en COPE que “queremos ganar. El empate a 0 nos vale, pero va a ser muy difícil acabar así”.

Fenollosa es querido por todo el vestuario y él, aprecia a todos por igual. Ahora bien, ‘El Comandante’ son palabras mayores. “El Comandante no te lo puedes ni imaginar. Es un ejemplo. Es muy buen jugador y una gran persona. Si yo bajo al vestuario, está pendiente de mí. Es una institución, el mejor fichaje que hemos hecho”.

Uno más en el vestuario

Por ello, en Deportes COPE quisimos invitar a la conversación al capitán del vestuario. José Luis Morales, icono del club y también de la afición. Fenollosa, emocionado, le recordaba su mayor preocupación. “Os quiero tranquilos”, le dijo a Morales, a lo que esté le respondió. “Estamos en la antesala de uno de los partidos más importantes para el club, todos somos conscientes. Cuando empiece el partido, con el traje de gala puesto, se te pasan los nervios y estás concretado. Paquito sabe que estaremos a la altura”.

El bueno de Paquito seguía a lo suyo, emocionado y tan afectuoso como en él es habitual. “Tú eres el principal artífice de hacernos felices a todos”.

Morales, abrumado por tanto cariño, le correspondía al Presidente de Honor. “Es un orgullo tener a Paquito en el club. Alguien que ha mamado el levantinismo desde joven. Cada vez que hablo con él, es una gozada escuchar de su boca todo lo que ha vivido en el club”. Fenollosa, no podía contener la emoción en la antena de COPE: “me vas a hacer llorar, qué grande eres Moraletes”.

Durante la habitual visita a la Virgen

Es un ser especial, un hombre querido y admirado por todos. Dentro y fuera del club. “No hay ni una persona en el club que no te quiera. Tú mismo, con el cariño que desprendes, es imposible no quererte. Es una pena que no esté con nosotros, porque le da vida. Está en casa pero no viaja con nosotros”, aseguraba Morales.

Paco Fenollosa, abría su corazón. “Mi vida es el Levante. Antes, yo venía de viaje y tenía la ilusión del siguiente” y pedía que, cuando Morales cuelgue las botas, se quede trabajando en el club. “Sí. Morales, aparte de buen jugador, tiene corazón. Es muy buena persona. Sin este hombre no podemos estar. Él estará siempre en el Levante, cuando no juegue a fútbol tendrá otro cargo, pero personas como él no las podemos dejar”.

Fenollosa y Españeta en el Ayuntamiento

Paco Fenollosa y José Luis Morales. Pasado, presente y futuro del club. Historia viva, referentes en el mundo granota. Juntos, con los pies en el suelo y el alma teñida de azul y grana, a las puertas de una noche que puede ser maravillosa. Macho Levante.