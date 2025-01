Felipe, en exclusiva en COPE en pleno mercado: el futuro de Andrés García, Álex Forés y desvela su nuevo contrato

Balance de la primera vuelta

Estamos bien, nos hizo bastante daño el partido de Miranda, ese partido nos hizo daño porque en nuestra cabeza después del partido te ponías segundo, quitabas puntos al Mirandés, lo pasabas. El empate no hubiese estado mal y acabas perdiendo, entonces ese día nos hizo daño. Tuvimos que pasar por la dana, los dos partidos aplazados, que siempre uno cuando los tiene aplazados cuenta que los ganas, ganamos el de Tenerife que nos dio ese salto para volver a meternos, pero yo veo al equipo bien y confiado, confiado en lo que puede hacer, confiado en las posibilidades. El míster ha conseguido que el estadio se sienta tranquilo cuando nos toca estar juntos, cuando nos toca defender, cuando nos toca esperar a que el otro equipo se equivoque, entonces todas esas cosas suman y la mayoría de los partidos, por no decir todos que hemos jugado en casa, el estado que se vive es que nosotros podemos ganar el partido, que podemos ganarlo o no, no existe ese nerviosismo que había en anteriores etapas.

El futuro de Andrés García en Portugal

Tenemos un equipo que ha presentado una oferta formal por Andrés García. Tenemos que hablar pero estamos en una negociación y estamos en unas cifras que se acercan a las que están saliendo (10 millones). Estamos en esa pelea de que siga cedido, estamos peleando. Vamos a hablar de eso y de más cosas. Estamos hablando y esperando a seguir avanzando. Negocio independientemente de si Fresneda se queda o se va. Nosotros vamos a seguir hablando y a tratar de cuadrarlo todo.

El fichaje de Álex Forés del Villarreal CF

Estamos en negociaciones con ellos. Es un chico de nuestra cantera, que se fue a la cantera del Real Madrid, que es un jugador que está en el mercado y que intentaremos que pueda ayudarnos en esta segunda vuelta y quedarse con nosotros. Llegaría cedido, estamos iniciando cosas. Los jugadores juegan la mayoría de las veces donde ellos quieren jugar y para él creo que es una alegría enorme.

La prioridad, el central

Nuestra primera opción es un central pero uno elige y hay cosas que van más rápidas que otras. Sabemos que tenemos que hacer un central y es nuestra prioridad y si sale Andrés, tenemos que hacer un lateral derecho. Tenemos, en principio, tres opciones y el que antes llegue, mejor para nosotros. Nuestra capacidad económica es bastante limitada con LaLiga.

Andrés Fernández acaba contrato en junio

Las cosas llegan en su momento y él ya lleva mucho tiempo en esto y hay que tener tranquilidad. Cada cosa tiene su tiempo. Hay otras cosas que son antes no porque son más importantes. No tiene 21 años para que esto ahora le ponga nervioso. Cuando llegue el momento, llegará.

La renovación de Felipe hasta 2027

Lo hemos cerrado hace poco, hasta junio de 2027. Yo acabaré en el Levante UD, esa es mi idea. Pudo en un momento ir a la MLS por la experiencia pero en mi cabeza la idea es acabar aquí. Me gusta viajar y otra serie de cosas y no voy a esperar a hacerlo cuando tenga 68 años. Tengo que ocuparme de mí y de mis hijos. Mi pensamiento es acabar aquí en el Levante UD.