Dubljevic en COPE: "Me falta la Copa del Rey para retirarme en Valencia"

¡Enhorabuena!

Gracias, no podía pensar que iba a ser yo. Significa mucho, no puedo buscar la palabra para explicarlos. Es algo grande, un sueño para todo jugador lo de ser el máximo anotador de un equipo. Estoy muy orgulloso.

¿Imaginaba cuando llegó que tendría tanta relevancia?

Los primeros años no, pero después sí, porque a los tres años ya sabía que quería quedarme aquí toda mi vida.

Dubljevic se emociona oyendo a "su hermano" Rafa Martínez

Su deseo de permanecer en Valencia nos ha ganado a todos...

Mi sueño es quedarme aquí, retirarme aquí y que mi nombre se quede aquí toda la vida.

Y ver su camiseta colgada del techo...

Vamos a ver eso, poco a poco...

Todos recordamos aquello de: decías que Bojan estaba loco, pero la Liga está aquí en 2017...

(se ríe) Eso se queda para toda la vida, pero ahora me falta un trofeo más y después me voy a retirar...

¿La Euroliga?

No, la Copa del Rey. Es mi objetivo, porque desde que la jugué por primera vez se convirtió en un sueño. Es de las mejores competiciones de Europa y la quiero ganar.

En la Euroliga está bien el equipo...

Sí, es verdad pero como digo “step by step” (paso a paso)...

¿Era consciente de que el récord de anotación iba a llegar con ese triple ante Panathinaikos?

No, no sabía cuántos puntos me faltaban...

¿Cómo se ha dado a conocer la noticia del récord en Niksic, Montenegro?

Allí sólo se habla de dos cosas, del COVID y de la historia de Bojan Dubljevic en Valencia.

Rafa Martínez le manda en COPE un mensaje de felicitación a Bojan que lo escucha con mucha atención...

Es mi hermano y mi capitán siempre. Le tendré que invitar a algo que se queda entre nosotros dos.