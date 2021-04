El doctor Guillén es optimista con Campaña: “Pronto estará bien”

El doctor Pedro Guillén ha arrojado cierto optimismo en la lesión de José Campaña en una entrevista mantenida en Deportes COPE Valencia este lunes apenas unas horas después de explorar minuciosamente el muslo derecho del centrocampista del Levante UD. El doctor ha explicado que el tendón operado el pasado 21 de enero está perfectamente “Ensayando un penalti notó un tirón atrás, pero ha variado muchísimo y casi no le dolía nada. El tendón se palpa duro, ha habido un derrame pero no se ha roto el tendón. No hemos logrado despertar dolor prácticamente en su zona lesionada. El tendón sigue en su sitio y yo pienso que pronto estará otra vez bien”, ha explicado.

Campaña en la Clinica Cemtro cuando fue operado en enero



El temor de Campaña y de los servicios médicos del Levante UD tras las molestias del sábado y las pruebas a las que fue sometido esa misma noche era que se hubiera roto otro tendón, muy próximo al operado por el doctor Guillén, pero el médico lo ha descartado. “No hay ningún tendón roto, se crean adherencias (tras la operación) y se sueltan. Como la cirugía genera cicatrices… pero el tendón sigue unido fuerte, no es doloroso y que alguna cicatriz se habrá soltado y habrá hecho un pequeño derrame pero no hay que hacer nada”, ha remarcado.

El doctor Guillén examinará a Campaña dentro de ocho días y hasta entonces prefiere no marcarse un plazo exacto para saber cuándo el jugador andaluz volverá a los terrenos de juego.

Campaña está de baja desde el pasado 2 de diciembre de 2020 y desde entonces ha visto como hasta en tres ocasiones se frenaba su recuperación.

Y Vukcevic, pendiente de su espalda

Según hemos contado en Deportes COPE Valencia, el jugador montenegrino tiene previsto ser examinado por un especialista este miércoles para decidir su tratamiento sobre los problemas que sufre en la espalda. Vukcevic tiene dos hernias discales que le obligaron hace dos semanas a estar tres días ingresado en el hospital.