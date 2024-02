Diego López recibe el alta hospitalaria: "Un poco más cambiado"

Diego López ha recibido esta tarde el alta hospitalaria tras ser operado del hueso cigomático izquierdo en la tarde de ayer martes. El delantero tuvo que ser retirado en camilla del partido del sábado ante la UD Almería tras un golpe con el brazo de Álex Centelles que el VAR acabó señalando como penalti. En esa camilla se subió directamente a la ambulancia para trasladarse al hospital a realizarse pruebas de imagen. Ese radiodiagnóstico confirmó la fractura en el pómulo izquierdo y estaba obligado a pasar por quirófano.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Así ha quedado el pómulo de #DiegoLópez tras el partido de hoy ante el Almería



?? Ha sido trasladado al hospital en ambulancia desde Mestalla con tal de realizarle un estudio médico para ver el alcance de su lesión pic.twitter.com/8Zl3gBAnnH — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 3, 2024

Tras las exploraciones preoperatorias, el asturiano fue internvenido a mediodía del martes, como contamos en COPE. Tal y como explicó el Valencia CF en un comunicado oficial a media tarde, la operación se había completado con éxito. Desde entonces, Diego López ha pasado las últimas horas en observación en el hospital, a la espera de recibir la visita del especialista que le diera el alta hospitalaria definitiva y pudiera regresar a casa.

El propio futbolista ha publicado un escrito para agradecer a todo la gente que ha estado pendiente de él a lo largo de estos últimos cinco días en el centro hospitalario IMED: "Ya en casa tras la operación. Todo ha salido bien y según lo previsto. En primer lugar, quería dar las gracias a toda la gente de los servicios médicos tanto del Valencia CF como de IMED, que me han ayudado a estar lo mejor que he podido y que gracias a ellos la estancia ha sido más amena. También me gustaria dar las gracias a toda la gente por los mensajes de ánimo y de apoyo que he recibido estos días. Desde hoy empieza mi recuperación y pronto podré volver a disfrutar de Mestalla y de vosotros, afición! Eso sí, un poco más cambiado! GRACIAS".

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



????‍?? DIEGO LÓPEZ pasa a esta hora de la tarde por quirófano para operarse de su lesión en el pómulo izquierdo



?? El hueso tarda cerca de 1 mes en soldar, pero podría volver a pisar césped en 2-3 semanas con una máscara



?? 14.30h en @COPEpic.twitter.com/aAGWsmD7Eg — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 6, 2024

Termina ese mensaje con el emoji de una máscara. Tal y como ha explicado el doctor López Mateu, jefe de los servicios médicos del Valencia CF, en VCF Media, el club prepara una máscara 3D adaptada a la cara del futbolista para que pueda aparecer por el campo con un menor riesgo en caso de impacto en la zona. Como hemos venido contando en COPE, el hueso tarda en soldar cerca de un mes, pero podría pisar el terreno de juego con esa máscara en 2-3 semanas con la cautela que marquen las sensaciones del futbolista.

Baraja, actual entrenador del Valencia CF, sufrió la misma lesión en 2006 cuando era futbolista. El doctor Giner, jefe de los servicios médicos de los de Mestalla en esa época, pasó por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para hablar de los plazos: "Se le realizó una intervención sencilla, traccionando el pómulo y luego fijándolo, y pudo jugar en 3-4 semanas que estuvo ya al 100%. Luego sí es aconsejable llevar una protección para seguir con la actividad", aseguró el galeno.

| Audio @DepCOPEValencia | ??



?? El doctor Giner, jefe de los servicios médicos del @valenciacf en 2006, cuando Baraja se lesionó también del pómulo izquierdo



?? “Se le realizó una intervención sencilla. En 3-4 semanas pudo jugar al 100%”



?? “Es aconsejable llevar protección” pic.twitter.com/XG4pgjhK3e — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 6, 2024

El doctor López Mateu, actual médico del Valencia CF, ha confirmado que se optó por la operación de Diego López por la posible afectación que podría haber tenido el globo ocular en caso de no hacerlo, y el consiguiente riesgo a la visión. "Es un tío valiente y no se queja nunca. Cuando vimos la situación sabíamos que era grave y complicada porque no suele ser así", ha asegurado el galeno en los medios oficiales del club. El asturiano no llegó a perder el conocimiento, pero ya desde el campo era evidente el hundimiento que sufría en el hueso malar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado