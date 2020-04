“En 20 días se han reducido los casos a la mitad”

Álex Sorribes, valenciano de 28 años, ha tenido que dejar a un lado el balón ovalado para ponerse una bata y una mascarilla y vivir en primera línea la lucha contra el coronavirus. Jugador de Les Abelles, Sorribes es residente de tercer año en Medicina Familiar y como si de un campo de rugby se tratase, va de un lado a otro en el Hospital Peset Aleixandre. “Estoy en varios sitios. O en el centro de salud atendiendo llamadas y pacientes o en urgencias del hospital o en la sala con los pacientes ingresados por coronavirus”, cuenta Sorribes en Tiempo de Juego.

Inmersos en la crisis y el caos que produce a la sociedad, Paco González busca y encuentra un dato para la esperanza. ¿Hay menos trabajo que hace 20 días? “Sí, sí. Y tanto. Para que te hagas una idea, antes había 40 ingresados y ahora hay 20. Y en neumología teníamos 94 casos y ahora habrá unos 50”, confirma Sorribes desde el Hospital. En un mes se ha reducido a la mitad.

"La Federación aún no ha dicho que se vaya a cerrar la competición", explica Sorribes en Tiempo de Juego

Preguntando por su pasión, Álex Sorribes confiesa que no gana dinero con el rugby y no sabe qué va a pasar con la competición cuando todo esto pase. “La Federación todavía no ha dicho que cierre la competición. Lo dijo la Asociación de Clubes pero imagino que pasará como en todo y que se parará”.

Esta temporada estaba siendo magnífica para Les Abelles. Iban primeros en su grupo para ascender a División de Honor. Pero todo ha pasado a un segundo plano. Ahora, Álex Sorribes se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros de vestuario y para el país en general por ser uno de los cientos de miles de personas que están ayudando a quienes más lo necesitan. Doblando turnos, haciendo horas extra, arrimando el hombro y luchando día a día por salvar vidas. Placando al virus con una bata y una mascarilla.