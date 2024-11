Diakhaby, en COPE: "Creo que en enero volveré a entrenar con el grupo"

Mouctar Diakhaby está más cerca de poder volver a jugar. Como hemos contado esta mañana en COPE, el futbolista se ha ejercitado hoy en solitario pero tocando balón. Un paso más en su recuperación. Tras unos meses trotando sobre el césped y fortaleciendo la la rodilla y los músculos adyacentes, hoy se ha calzado las botas para salir a realizar pases y empezar con los golpeos suaves. De hecho, ha peloteado durante un momento con Rafa Mir, que también se encontraba ejercitándose al margen del grupo. Un grupo con el que pretende trabajar en enero Diakhaby, como ha señalado a Deportes COPE Valencia a la salida de la Ciudad Deportiva de Paterna.

"Estoy muy orgulloso de lo que ha pasado. Estoy trabajando muy bien para volver lo más pronto posible. No hay previsión de poder volver a jugar. Depende de cómo vayan las cosas en el campo. Ya estoy tocando el balón. Tengo que seguir trabajando y luego sabremos más. ¿Volver con el equipo en febrero? Mucho antes que febrero. Creo que durante el mes de enero voy a empezar a entrenar con el grupo, pero es lo que pienso yo, depende de lo que pase en el campo. Si me siento bien, si no tengo dolor o molestias, creo que en enero voy a poder estar con el grupo", ha asegurado Diakhaby en el micrófono de COPE.

Lo cierto es que Diakahby ha vuelto muy motivado y con muchas ganas. Siempre ha sido un ejemplo de actitud desde que sufriera la luxación de rodilla derecha en el partido de la pasada temporada ante el Real Madrid en el mes de marzo. Hoy, de hecho, el readaptador ha tenido que pedirle que se limitara a los golpeos que estaban previstos, ya que las ganas y las buenas sensaciones le llevaban a querer seguir avanzando: "No te vengas arriba", en tono jocoso, ha sido la frase dedicada al zaguero. El vestuario y el cuerpo técnico se han alegrado mucho de este nuevo paso, ya que se trata de una figura muy querida en el vestuario.