Irreconocible en la Copa

Un pequeño atisbo en los instantes iniciales del partido y unos minutos del tercer cuarto. Eso ha sido lo poco que Valencia Basket ha dado de sí en la apertura de los cuatos de final de la Copa del Rey. Y esa nimiedad con el Real Madrid enfrente equivale a la nada.

Presentación de Dubi antes del partidoFoto: ACB Media

Imagen muy triste y, por momentos impropia la ofrecida por los discípulos de Jaume Ponsarnau que parecen no haber creído en sus posibilidades desde el salto incial. El 27-15 a la conclusión del primer cuarto ya era un buen indicativo de por dónde iba el partido y la desventaja no ha hecho si no crecer antes del descanso, Ha llegado a ser de menos 17 (40-33) ante un lamentable porcentaje de lanzamiento desde más allá del arco que ha rozado el siete por ciento de efectividad (uno de 13). Así era materialmente imposible.

Sólo Sam Van Rossom en un ataque de coraje en el tercer cuarto ha liderado una remontado que ha terminado siendo insuficiente. Un parcial 0-15 ha dejado el marcador en 59-53 y en un visto y no visto el Madrid con Gabriel Deck y Tray Thompkins ha pisado el acelerador para volver a marcharse hasta el resultado final (85-74) que ha sido un fiel reflejo de lo visto sobre el parqué del Wizink Center. Con lo que cuesta conseguir un billete para la Copa y lo rápido que se pìerde.

Marinkovic asiste a Labeyrie ante ThompkinsFoto; ACB Media

Ficha técnica EFE:

85 - Real Madrid (29+20+14+22): Alocén (1), Deck (23), Carroll (10), Thompkins (23) y Tavares (7) -cinco inicial-, Causeur (4), Rudy (3), Abalde (4), Tyus, Laprovittola, Reyes (4) y Llull (6).

74 - Valencia (17+17+21+19): Marinkovic (3), Labeyrie (2), Van Rossom (16), Kalinic (14) y Dubljevic (6) -quinteto titular-, Prepelic (13), Pradilla, Puerto (2), Tobey (8) y Hermannsson (10).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Jordi Aliaga y Luis Miguel Castillo. Sin eliminados.

Incidencias: Segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.