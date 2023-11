El Valencia Basket sigue forjando su camino a base de carácter competitivo. Hoy, ante un resistente Alba Berlín, que llegó a ponerse cuatro arriba en la recta final, ha sido capaz de mantener la calma, defender y remontar para sumar la quinta victoria europea que le hace irse a dormir tercero de la Euroliga, empatado con el segundo, Fenerbahce, sólo con el Real Madrid por delante.

El partido se esperaba más cómodo, porque los alemanes sólo habían sumado una victoria hasta ahora. Pero no ha sido así ni siquiera a pesar del gran inicio de Semi Ojeleye, autor de ocho de los primeros diez puntos del equipo. Pero Alba reboteaba bien y a los valencianos les faltaba acierto en el tiro (25% en tiros de dos en este primer acto). Aún así, han cerrado los primeros diez minutos 15 a 14.

El segundo cuarto ha sido más espeso aún, en parte gracias a la persistencia reboetadora alemana. No suele discutirle nadie este año la pelea del rebote a los valencianos, pero hoy el Alba no lo ha puesto sencillo, y eso ha hecho que los locales no estuvieran cómodos. Además, ha aparecido un viejo conocido, el pistolero Matt Thomas, que con 13 puntos ha castigado al Valencia Basket para darle la iniciativa a Alba. 41 a 39 se ha cerrado el primer tiempo, muchos puntos para lo que nos tiene acostumbrados el equipo de Mumbrú esta temporada.

En la reanudación, el Alba ha ido ganando terreno, no en ventajas en el marcador, pero sí en la percepción de que el conjunto berlinés iba creciendo y sintiéndose más seguro y convencido. Cinco puntos de Brown y un triple de Schneider, le han dado un 43 a 47 en el minuto 23. Buenos minutos de Davies y Ojeleye, bajo la dirección de Jovic, siempre eficaz, han provocado un parcial de nueve a cero (52 a 47) para llegar al final del tercer cuarto con 56 a 54.

Alba se aferraba al partido. Provocaba pérdidas, más de la cuenta hoy (15) y con un gran Procida ponía algo nervioso al conjunto taronja. Tironcito alemán. Respuesta valenciana. Pero sensación de problemas, de atasco ofensivo. Un momento clave ha sido a falta de poco más de tres minutos. Falla un tiro Ojeleye, el rebote ofensivo lo rescata Davies, que conecta con Harper, sólo en la esquina, pero gira el balón nuevamente para el nigeriano, que no se había movido del sitio. Era un reto mental y Semi ha respondido con un triple limpio. La Fonteta se ha conectado definitivamente al partido y ya ha llegado la explosión de Davies con sus ocho puntos de líder.

La afición ha explotado y ha despedido a sus estrellas con gritos de "MVP, MVP". Primero Ojeleye. Después Harper y Jones. Por último, Davies. Los cuatro han tenido apariciones determinantes para que Valencia Basket esté en el podio de la Euroliga y la Fonteta siga muy enganchada a su equipo.