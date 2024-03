El consejero delegado del Levante UD, Pepe Danvila, aseguró que él es el primer interesado en que el plan de viabilidad que ha desarrollado en el club salga bien porque está “arriesgando” su dinero, tras haber inyectado 23 millones de euros y poseer ahora el 37,5 por ciento de las acciones de la entidad.



“Soy el primer interesado en que esto salga bien tras haber hecho una inyección de 23 millones. Esto no es eterno, yo voy a hacerlo lo mejor posible, estoy arriesgando mi dinero y voy a poner las soluciones para sacar esta solución que es delicada”, dijo Danvila a los accionistas en la junta general celebrada este martes en València.



El consejero delegado y la Fundación firmaron un acuerdo el pasado 14 de marzo por el que Danvila, tras su inversión, se quedaba con el 37,5 por ciento de las acciones, el mismo paquete que la Fundación, que hasta ahora tenía el 60 por ciento de los títulos de la entidad.



Danvila aseguró que pese a que podía haber “exigido muchas más cosas” en ese acuerdo, incluso la mayoría accionarial, su única intención es “tener el control de la gestión” del club valenciano. El accionista de referencia del Levante recalcó que si el pasado mes de octubre no llega a invertir los primeros 10 millones de euros las consecuencias hubieran sido “el descenso administrativo” del Levante por impagos. “Y si no inyecto dinero en enero, la consecuencia hubiera sido la desaparición del club, como le pasó al Reus”, aseguró el consejero delegado.



El consejero delegado del Levante, que desde el pasado mes de septiembre ha asumido la dirección del club tras la marcha del anterior presidente, Quico Catalán, desveló las líneas maestras de su plan y aseguró que ya habían ejecutado un recorte en el gasto de 20 millones de euros.



Según explicó, el gasto de la primera plantilla del Levante, por ejemplo, ha pasado de 22 millones a 12 en la presente temporada 23-24 y en los desplazamientos del equipo han ahorrado hasta 700.000 euros. “Empezamos a visualizar unas cuentas en verde, el rumbo se está enderezando a nivel financiero, ha sido duro y queda mucho camino de recorrer”, indicó.



“Duelen los despidos y los recortes y son difíciles de digerir, la respuesta de todo el mundo ha sido de una gran responsabilidad. Conseguimos el reto de estabilizar financieramente y cortar la hemorragia”, agregó el nuevo accionista de referencia del Levante.



Danvila, que afirmó que el club “es de los levantinistas” y que hará todo lo posible para volver “a la máxima categoría del fútbol español”, quiso valorar parte del trabajo del expresidente Catalán, con quien compartió consejo de administración entre 2018 y 2023.



“Quico Catalán hizo un trabajo de 14 años, 11 en Primera, que supone que también hoy, y lo digo con total franqueza, el club tenga 71 millones de euros del fondo CVC. Tenemos unos activos que pueden permitirnos salir adelante gracias a esos 14 años”, destacó.