LEVANTE UD
Danvila entrega el banquillo del Levante UD al portugués Luis Castro
El dueño del Levante UD, ausente en el partido ante la Real Sociedad, se la juega con un técnico sin bagaje en la elite. En su primera experiencia en la Ligue 1 de Francia fue despedido del Nantes, al que dejó penúltimo
Valencia - Publicado el
1 min lectura
El Levante confirmó este sábado, tras el empate ante la Real Sociedad (1-1), la llegada al banquillo del portugués Luis Castro, que firma un contrato hasta junio de 2027.
Castro, formado en la cantera del Benfica, dirigió hasta hace unos días al Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano. Antes, este entrenador de 45 años también dirigió al Dunkerque
Además, el Levante confirmó que Vicente Iborra seguirá en el cuerpo técnico del Levante, mientras que Álvaro del Moral regresará al filial tras haber dirigido ambos al equipo valenciano los últimos cuatro partidos oficiales.
