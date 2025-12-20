COPE
Danvila entrega el banquillo del Levante UD al portugués Luis Castro

El dueño del Levante UD, ausente en el partido ante la Real Sociedad, se la juega con un técnico sin bagaje en la elite. En su primera experiencia en la Ligue 1 de Francia fue despedido del Nantes, al que dejó penúltimo 

NANTES SPORTS

El portugués fue despedido del Nantes hace menos de dos semanas

Pedro Zamora

Valencia - Publicado el

1 min lectura

El Levante confirmó este sábado, tras el empate ante la Real Sociedad (1-1), la llegada al banquillo del portugués Luis Castro, que firma un contrato hasta junio de 2027.

Castro, formado en la cantera del Benfica, dirigió hasta hace unos días al Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano. Antes, este entrenador de 45 años también dirigió al Dunkerque

Además, el Levante confirmó que Vicente Iborra seguirá en el cuerpo técnico del Levante, mientras que Álvaro del Moral regresará al filial tras haber dirigido ambos al equipo valenciano los últimos cuatro partidos oficiales.

