Dani Parejo y 10 más

A la hora de recitar un once actual del Valencia CF pueden surgir dudas en el extremo izquierdo, en el delantero centro o en el pivote defensivo, pero no hay ninguna incertidumbre en cuanto al organizador, al '10'. No es una cosa de ahora, ni mucho menos. Hace cinco temporadas que Dani Parejo es el futbolista más utilizado del Valencia CF por todos los entrenadores que han ido desfilando por Mestalla.

Su traspaso se cerró en el verano de 2011 con Manuel Llorente como presidente, Braulio Vázquez como director deportivo y Unai Emery como entrenador. Se pagaron 6,5 millones de euros al Getafe y se incluyó la cesión de Miguel Ángel Moyà al conjunto azulón.

En 2011 Dani Parejo fue presentado como jugador del Valencia CF

Sus inicios suscitaron cierta controversia e incluso se especuló con la posibilidad de que se marchara cedido al Mallorca. Le costó entrar en el equipo, aunque acabó jugando 30 partidos en la 2011-12 y 36 en la siguiente.

Con la llegada de Ernesto Valverde vivió su primer momento álgido y ya no se deshizo del timón del equipo desde ese momento a pesar de las dificultades y de algunas críticas recibidas. Él no cejó en su empeño y se hizo inmune a los palos.

Ha disputado 355 de los 428 partidos y es el 14º en la clasificación del Valencia CF

En 2016 pasó a liderar la clasificación de minutos disputados por temporada en la escuadra che, posición que ya no ha abandonado. Ese año superó a Shkodran Mustafi y a Paco Alcácer; en 2017 a Diego Alves y Joao Cancelo; en 2018 a José Luis Gayà y a Neto y la temporada pasada volvió a quedar por delante de los mismos.

Y en este curso lleva el mismo camino, batiendo a Daniel Wass y Jasper Cillessen.

En esta década ha podido "disfrutar" de 13 entrenadores ches: Emery, Pellegrino, Valverde, Djukic, Nico Estévez, Pizzi, Nuno, Neville, Voro, Ayestaran, Prandelli, Marcelino y Celades y ha logrado el único título que ha abierto las vitrinas: la Copa del Rey en Sevilla.

Los números de Parejo en el Valencia CF no admiten ninguna duda. En las nueve temporadas que lleva de blanquinegro ha jugado 355 partidos de los 428 posibles (un 82,94 por ciento del total), es el 14º en esta clasificación histórica (a siete partidos de Baraja y a ocho de Castellanos), ha marcado 61 goles (tiene a seis a Angulo y a siete a Mijatovic) y le quedan, al menos, dos años más de contrato en Mestalla. Tiempo tiene de seguir haciendo historia.