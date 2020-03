Cuenta atrás para Maxi

Maxi Gómez empieza la cuenta atrás para su regreso al césped. Ayer fue operado con éxito en el Hospital Quirón de Barcelona por el doctor Cugat de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo que se produjo en un lance del choque en Mestalla ante el Betis. Hoy regresa a Valencia y en la próxima semana empezará su recuperación en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Como es habitual, el parte médico del club no indica el periodo de recuperación estimado pero, en la mejor de las previsiones, su lesión le mantendrá entre cinco y siete semanas de baja. Su ausencia deja huérfano el gol. El uruguayo era indiscutible en el once de Celades. Hasta el momento, ha disputado 32 partidos, 24 como títular y es el máximo artillero del equipo con diez dianas, 9 en Liga, 1 en Copa ante el Logroñes.

En nuestra profesión siempre estamos expuestos a una lesión.

Cuando sucede cuesta aceptarlo. pero hoy luego de la operación ya me siento fortalecido para encarar la recuperación y volver más fuerte que nunca. Agradezco a todos los que me han acompañado y me han alentado a segui pic.twitter.com/m8DX8K71b1