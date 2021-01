A cuartos sin atragantarse

Vistas las bajas del rival y el once puesto en el césped por su entrenador, Sergio González, el Levante UD no tenía más remedio que ganar, golear y meterse en los cuartos de final. Y el equipo cumplió, pese al gol inicial de Toni Villa y el 2-3 ya en la segunda parte en dos clamorosos errores defensivos. En la foto del primero salió Postigo y en la del segundo, Vezo. Pero fallos al margen, el Levante UD hizo lo que tocaba: clasificarse sin pasar apuros. Bardhi, en su vuelta al once, empató de falta cuando Malsa ya había mandado una al palo en una reacción que se completó antes del descanso, cuando el parisino aprovechó el regalo del rival para irse con ventaja.

La goleada estaba cantada y aunque Son no acertó en la que tuvo nada más empezar el segundo tiempo, Coke no desaprovechó su segunda clara ocasión para marcar el 1-3 y demostrar que le pueden faltar muchas cosas, pero gol le sobra. Oliéndose una dura derrota, Sergio metió en el campo algo de la calidad que tenía en el banquillo, el Levante UD se desorganizó y Weissman sacó a relucir los fantasmas de Cádiz y del Ciutat ante este mismo equipo y a más de uno se le vino encima el empate.

Bardhi marcó el 1-0 de falta en su vuelta a la titularidad

Pero el Valladolid no parecía muy seguro de querer batalla y por si acaso Alcaraz cometió un absurdo penalti sobre Postigo que el VAR validó y que Morales convirtió en el gol de la sentencia y en el quincuagésimo suyo con la camiseta del Levante UD. El capitán, que hasta hoy no había recibido llamada alguna de su presidente para mejorar su oferta, se acerca a su sueño de hacer historia vestido de azulgrana. La final de Copa del Rey está ya solo a tres partidos para Morales y su tropa.

Coke celebra con Malsa el 1-3

- Ficha técnica (EFE):

2 - Real Valladolid: Roberto Jiménez; Hervías, Luis Pérez, Joaquín (Alcaraz, m.46), Vilarrasa; Toni Villa (Guardiola, m.63), Roque Mesa, Kike Pérez (Oriol Rey, m.80), Waldo (Orellana, m.63); Zalazar, Sergio Benito (Weissman, m.63).

4 - Levante U.D: Cárdenas; Coke (Clerc, m.81), Postigo, Vezo, Toño (Óscar Duarte, m.81); Malsa, Bardhi (Radoja, m.55); Son, Melero, Rochina (Morales, m.67); Sergio León (Dani Gómez, m.67).

Goles: 1-0, m.13: Toni Villa. 1-1, m.22: Bardhi. 1-2, m.45: Malsa. 1-3, m.58: Coke. 2-3, m.65: Weissman. 2-4, m.79: Morales, de penalti.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Orellana (m.73) y Alcaraz (m.84), del Real Valladolid.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de Copa del Rey disputado en el estadio José Zorrilla.

“Estamos muy contentos porque hace muchos años que el Levante UD no llegaba a cuartos de final. Toca disfrutar y seguir soñando. Nos puede servir como un chute de energía para la Liga. Ojalá podamos jugar los cuartos de final en nuestra casa y el rival ya veremos, pero será un rival muy fuerte”, dijo Paco López al acabar el partido.