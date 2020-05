Cuándo, dónde y cómo serán los test del COVID-19 en el Valencia CF

El Valencia CF se prepara para la vuelta del fútbol. De hecho, lleva haciéndolo desde la conclusión del partido en Mestalla frente a la Atalanta BC. Entramos en la semana donde los clubes de Primera y Segunda División abrirán de nuevo sus instalaciones para encarar la vuelta a la denominada ‘nueva normalidad’.

Los futbolistas han pasado la medición de lactosa, análisis de sangre y tanto por el podólogo como por el dentista

Como venimos informando en la Cadena COPE, este fin de semana los jugadores de la primera plantilla del Valencia CF se han sometido a todo tipo de analíticas y pruebas de esfuerzo, propias de una pretemporada. Medición de lactosa, análisis de sangre, podólogo e incluso dentista. Se cumplen casi dos meses de inactividad y tanto los servicios médicos como el cuerpo técnico valencianista necesitan saber en qué condiciones regresan sus futbolistas. Cabe recordar que el vestuario che fue uno de los más afectados por el coronavirus, contagiándose un 35% del total por Covid-19. Además, futbolistas como Vallejo, Piccini, Kangin o Maxi Gómez se encontraban en plena recuperación por diferentes lesiones. Todos se encuentran en perfectas condiciones y están preparados para incorporarse a los entrenamientos.

Acceso a la Ciudad Deportiva de Paterna

A estas primeras pruebas solo faltan por someterse, los jugadores convocados por Albert Celades pertenecientes al filial o incluso al juvenil. Es el caso de Hugo González, jugador de banda que es muy del agrado de los técnicos. En total, la entidad de Mestalla ha inscrito a 30 futbolistas para la vuelta al trabajo.

Nota informativa.



Los clubes de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank vuelven a entrenar esta semana. — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2020

La Ciudad Deportiva de Paterna está lista para abrir sus puertas. Las instalaciones han sido desinfectadas y se dividirán en tres zonas para facilitar el trabajo. Todo estará señalizado y se adjudicará un vestuario a cada campo y gimnasio. En esta primera fase solo podrá haber doce jugadores a la vez en la instalación y un total de seis por cada campo. Mañana está previsto que un inspector de LaLiga supervise que todo está en orden según el protocolo establecido y está contemplada una nueva desinfección previa a la llegada de los trabajadores. La convocatoria está estipulada para el miércoles. De 09h de la mañana a 17h de la tarde. Tanto para los jugadores como para el resto de empleados que trabajen en torno al primer equipo. Se llegará en el vehículo particular, de manera escalonada y durante todo el día se someterán a los test para detectar la presencia o no del Covid-19. Se espera que entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana se obtengan los resultados. Será entonces cuando puedan comenzar los entrenamientos.

La competición está prevista para finales del mes de junio. Por delante hay mucho camino por andar. Algo más de un mes para comprobar la eficiencia de las medidas tomadas por LaLiga y los clubes en la búsqueda por garantizar la seguridad de los futbolistas. Precisamente, una de las medidas que más incomodan a los jugadores son las posibles concentraciones previas a la competición y la duración de las mismas. Uno de los capitanes, José Luis Gayà, fue muy contundente en El Partidazo de COPE. “No nos hace ninguna gracia estar no sé cuánto tiempo concentrados. Eso se hace muy pesado. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría estarlo. Yo estoy en contra de esas concentraciones tan largas. Hay que ser responsables y somos ya mayores para saber lo que tenemos que hacer en nuestras casas. Eso de estar concentrado tanto tiempo para mí es una locura”, sentenció Gayà.

Vista de El Parador de El Saler desde su campo de fútbol

En este aspecto, el Valencia CF ha estado valorando varias opciones en la ciudad y, según ha podido saber Deportes COPE, el Parador de El Saler es el elegido en caso de tener que concentrar a la plantilla. Solo falta por supervisar el estado del césped de juego del hotel para dar el visto bueno. El Oliva Nova Beach & Golf Resort ha sido otra opción contemplada por la entidad.