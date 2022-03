La cruz del Levante UD: líder en lesiones

Con Dani Gómez, Óscar Duarte, Carlos Clerc y Jorge De Frutos en la enfermería no son malos tiempos para el Levante UD en este capítulo. Hubo rachas peores, con Paco López el curso pasado y en el arranque de éste, con Pereira después y hasta con Alessio Lisci. Pero un informe desvelado por Tiempo de Juego de COPE este pasado fin de semana coloca al Levante UD como el equipo español que no juega en Europa que más lesiones ha sufrido desde el inicio de la presente temporada. Se han contabilizado lesiones musculares, traumáticas o bajas por COVID-19 y el equipo granota acumula treinta y tres. Eran treinta y una antes del partido ante CA Osasuna que fue el momento en el que se publicó el informe. El peor parado es Sergio Postigo, que este curso lastrado por las lesiones apenas lleva 387 minutos en la Liga. Radoja, Vukcevic o Soldado también han padecido esta temporada varias lesiones y la última lesión es la de Dani Gómez, que estará varias semanas de baja por una rotura muscular en el aductor de la pierna derecha.

El informe de Tiempo de Juego sobre las lesiones en LaLiga





De hecho, los tres únicos futbolistas de la plantilla azulgrana que hasta ahora no han tenido percance alguno son Pepelu, Cáceres y Coke. Otros, como Son, no se han lesionado pero sí que han causado baja por coronavirus. A estas alturas de la temporada pasada el Levante UD no alcanzaba las veinte lesiones, así que este curso es bastante peor.

Campaña ya trabaja con el grupo

La buena noticia del día, sin embargo, es la de José Campaña, que se entrenó este martes junto al resto de compañeros en la ciudad deportiva de Buñol después de superar unas ligeras molestias en el sóleo de la pierna derecha. Tal y como desveló COPE este lunes, Campaña se perdió el partido ante Osasuna del pasado fin de semana por estas molestias, que tras las distintas pruebas médicas a las que fue sometido no revisten gravedad y ya puede trabajar con normalidad.

El sevillano reapareció en el duelo ante el Espanyol del pasado 12 de marzo





El sevillano reapareció en el duelo ante el Espanyol del pasado 12 de marzo tras haber estado de baja desde el 9 de febrero por una lesión muscular en esa misma zona y en septiembre de 2021 también sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.