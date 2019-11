"La crítica siempre es la misma: es que no corres, no sudas el escudo... Al final te cansas"

¿Selección española?

No he recibido llamada de ningún lado pero vi el video del seleccionador en el que le preguntaron por mi situación. Eso es lo máximo que me llega de ese lado.



Proyecto asentado en Valencia

Ya era hora después de dar tantas vueltas en tan poco tiempo. He podido asentar la cabeza y aquí lo he encontrado y siempre agradecido a Muñiz, al presidente por ese esfuerzo que confío y apostó por mí y que han conseguido junto a mi trabajo lo que estaba buscando desde que salí de Sevilla.



Las ofertas del pasado verano

He ido madurando y este verano surgieron cosas para salir, pero el Levante UD hizo un esfuerzo para renovarme, me demostró la importancia que yo tengo para ellos y aunque se planteó yo estaba tranquilo. Si llegaban a un acuerdo íbamos a terminar felices los dos y si no salía, también. Yo tenía claro que yo volvía al Levante UD en pretemporada con las mismas ganas del primer día.



¿Duelen las críticas?

Siempre te afecta un poco. Es inevitable verlo y leerlo porque te llega con las redes sociales. Forma parte de la profesión. Son aficionados y estamos expuestos a cualquier crítica. Cuando las cosas van bien eres el rey, el mejor y cuando van menos bien parece que no eres tan bueno. Más que afectarme eso me afecta la autocrítica mía. La crítica siempre es la misma: es que no corres, es que no sudas el escudo... y no vale la pena estar en un tira y afloja con la afición. Obviamente a veces tiene ganas de contestar. Cuando es siempre lo mismo al final te cansas, hay comentarios con falta de respeto y ahí te enciendes y te cabreas. Los datos están ahí y pueden verlos quien quiera.

Excesiva autocrítica

Son gestos que hago inconscientemente. A nadie le gusta fallar un pase o un gol pero cuando lo fallo me cabreo. Intento corregirlo porque puede afectar al colectivo que te vean compañeros y la afición con la cabeza agachada. Lo hago mucho menos que antes pero me salen solos.



Renovación de Paco López hasta 2022

A pesar de los altibajos ha hecho cosas muy complicadas con este grupo. Él y su cuerpo técnico tienen mucha culpa de todo eso. La manera de ver el fútbol y de jugar a mí me gusta porque le gusta la pelota y quiere un juego atrevido. Le gusta el riesgo y eso hay que valorarlo haciéndolo en un club como el Levante UD. Se merecía la renovación.