Cristhian Mosquera, entre España y Colombia

Cristhian Andrey Mosquera nació en Alicante en el año 2004. De familia colombiana, el zaguero del Valencia CF tiene la doble nacionalidad y podría jugar con ambas selecciones. Él ha crecido en las categorías inferiores de España desde la categoría Sub15, aunque su ausencia en las últimas convocatorias de la Sub-19 ha despertado el interés de Colombia, el país de su familia, para los amistosos previos al Mundial Sub-20. El jugador no acudirá con la Tricolor pero todavía no ha tomado una decisión tan importante para su carrera. Un cambio de federación le privaría de poder jugar de nuevo con nuestro país.

Mosquera debutó con el VCF en Copa con BordalásFoto: Valencia CF





La normativa FIFA no consideraría un cambio de federación si Mosquera no hubiera jugado un partido oficial con la actual, España. No obstante, lo hizo en las rondas previas al Europeo Sub-19 en 2022 y, por tanto, jugar con Colombia supondría tener que llevar a cabo los trámites del cambio federativo. Este cambio, según FIFA, solo puede producirse en una ocasión en la vida de un futbolista, por lo que, de jugar aunque fuera un amistoso con la Tricolor en la cita para la que había sido convocado, no podría volver a jugar con España. El entorno del jugador desliza que se trata de una decisión muy importante para tomarla de forma tan precipitada. El jugador ve con buenos ojos ir con Colombia, pero todavía no tiene tomada la decisión sobre hacia dónde quiere orientar su futuro. Mosquera siempre ha crecido muy cómodo y se ha sentido valorado en las inferiores de nuestro país.

Mosquera ha crecido con España desde la Sub-15RFEF





Colombia había convocado al jugador con la Selección Sub-20 para los amistosos previos al Mundial Sub-20 que, además, van a tener lugar en España. Duelos ante Gales, Suecia y el filial del Real Murcia. Sin embargo, también son necesarios trámites burocráticos para completar ese cambio de federación antes de poder enrolarse con otra camiseta. La decisión por parte del jugador no está tomada, por lo que no ha rechazado ni una ni otra vía. El tiempo dirá qué camiseta viste en las citas internacionales Cristhian Andrey Mosquera.