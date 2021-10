“Creo que su deseo es seguir aquí pero no a cualquier precio”

El Valencia CF de Bordalás

Fernando Gómez Colomer sobre JoséBordalás: “Las sensaciones eran parecidas a la de la temporada pasada. Pero ha llegado un nuevo entrenador y tres o cuatro incorporaciones de las que sobre todo Alderete está siendo habitual en las alineaciones. El resto: Hélder Costa, Marcos André han venido participando menos. Es verdad que el cambio de mentalidad ha sido diferente. Es un equipo más intenso y más difícil de derrotar. El convencimiento es mayor. A nivel de puntos se va a tener que ir trabajando mejor. Se aprovechó el principio del calendario para sumar puntos y ahora se ha puesto cuesta arriba por los rivales. La afición está con el equipo, el entrenador confiado y los jugadores están con él”.

Así ve Paco Camarasa al Valencia CF esta temporada: “A principio las sensaciones son diferentes al año pasado en cuanto a actitud, agresividad… esperemos que estos últimos resultados vayan mejorando para seguir con la confianza que ha comenzado”.

Fernando Giner piensa en Champions:“Hemos tenido un buen comienzo de temporada. Luego hubo partidos difíciles con resultados que no reflejaban el juego. El equipo está compitiendo. Se ha cambiado el aspecto que tenía el año pasado el equipo. Hay otras esperanzas, otra ilusión. Una nueva generación de futbolistas y hay que dar confianza. Tenemos objetivos importantes: llegar a Champions es lo principal. Podemos tener ilusión en poder conseguirlo”.

Fernando Gómez, en el acto organizado en València









Renovaciones de Soler y Gayà

Fernando Giner, optimista con la continuidad de Soler y Gayà: “Yo creo que sí. Además de manifestarlo, se ve. A los jugadores que quieren seguir en el club de toda su vida, el que les ha dado la oportunidad, se les nota. Otra cosa es que el club, por los intereses que sea, no lo pueda hacer. Pero ninguna duda que ellos dos quieren seguir en el Valencia CF”.

Fernando Gómez Colomer sobre las renovaciones de Soler y Gayà: “Deberían. Pero hay dos partes y quieren que querer las dos. Y me refiero más a ellos. Hablo mucho de proyecto y de dinero. Y al final, si las dos partes no ceden, va a ser difícil. Yo creo que su deseo es seguir aquí, pero tal y como está la situación del club, no a cualquier precio”.

Rubén Baraja lo deja todo en manos del proyecto. “Yo creo que depende mucho del proyecto que sientan que van a vivir aquí. A mí me ha pasado también. Cuando estás cerca de ganar títulos, estar con los mejores… tu pensamiento está en quedarte aquí, lógicamente. Si estas situaciones no se dan, si el equipo está muy lejos, sin opciones o son varias temporadas de transición, lógicamente el jugador lo que quiere es estar compitiendo al más alto nivel. Yo creo que va a depender mucho del proyecto que les ofrezcan o de las ganas que tengan de seguir aquí. Yo espero que el proyecto los convenza lo suficiente para seguir en el Valencia ambos. Son dos pilares importantes que han ido creciendo en la evolución de su trabajo durante estos años. Dos realidades fundamentales para el futuro del club”.

Baraja atiende a Deportes COPE Valencia

