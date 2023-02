Corona: "No buscamos entrenador"

Corona ha comparecido en la Ciudad Deportiva de Paterna para hacer balance tras el mercado de fichajes en el que el Valencia CF no ha completado ni una sola operación.

¿Por qué no se ha fichado?

“Como sabéis, siempre fue una máxima repetida que no se iba a firmar por firmar. Hemos analizado muchos jugadores, compartidos con el entrenador, muchas situaciones y operaciones y, entre que considerábamos que algunas no elevaban el nivel de la plantilla y en otras, nuestro límite del FPF, decidimos no acometer ningún fichaje y confiamos plenamente en nuestra plantilla. Es un problema de rendimiento pero no de calidad”.

El Valencia CF es el único equipo de los últimos 10 clasificados que no se ha reforzado

“Consideramos que nuestra plantilla tiene nivel suficiente para conseguir mejores resultados de los que se han conseguido. Si miras la primera parte de la primera vuelta, era un equipo alegre, atrevido, veloz... No considerábamos que las opciones no elevaban el nivel de la plantilla”.

¿Por qué sigue en el cargo? ¿Trabajar para no fichar, no es una mentira?

“No lo siento así. Nuestras limitaciones con el FPF nos impedían elevar el nivel de la plantilla. El hecho de trabajar todo el mercado de enero para contratar y no conseguirlo no es una mentira. La plantilla es buena y tiene nivel para sacar mejores resultados. Gattuso no nos ha expresado que sea una mentira ni por cuestiones de no haber fichado. En verano nuestro entrenador estaba muy feliz con ese mercado de fichajes”.

¿Sabe cuál es su cargo?

“Trabajamos con una estructura con una toma de decisiones común: presidenta, propietario y entrenador. No dejamos de poner energía y capacidad, ilusión y esfuerzo para cumplir con los requisitos que se me han pedido para la tarea. Es un momento muy difícil el que estamos pasando pero nos esforzamos en dejarnos el alma cada día”.

¿Qué sucedió en la reunión con Gattuso?

“Ha sido muy contundente la presidenta, que estuvo en la reunión. Sensibilidades. El momento, la deriva, el rendimiento del equipo y sus percepciones para cambiar la situación y conseguir buenos resultados. Fue transparente, honesto y de ahí el común acuerdo”.

¿Ha pensado que no se le valora?

“No. No es una cuestión de hacer o no hacer caso sino de poder o no poder afrontar las operaciones. Intentamos dar las mayores respuestas y posibilidades. Luego se trata de que encaje: gusto de entrenador, FPF... Estoy tranquilo. Se valora mi opinión, nuestros análisis y respuestas en mercado, renovaciones. Trabajamos en una estructura en la que necesitamos un consenso completo”.

¿Por qué se ha ido Gattuso?

“La presidenta ha dicho que no se hizo referencia en la reunión a jugadores. No fue por nada relacionado con el mercado o el asunto de la renovación de Lato. No es una cuestión de arrojar la toalla. Fue de sentimientos. Transparente en el análisis de cómo cambiar la situación. Cómo veía y cómo veíamos la situación. Fue un mutuo acuerdo”.

“Sensibilidades, percepciones, transparencia en el análisis de la plantilla. Los resultados modifican los estados de ánimo y la confianza. Los jugadores necesitan sentir confianza”.

El funcionamiento del club. Modelo sin éxito

“No hubo necesidad porque he sentido desde la parte técnica una armonía con el técnico en cuanto a la valoración sobre los jugadores. Consideramos que era lo correcto, ir de la mano con el técnico. No hemos sentido su descontento. Nos sentimos cómodos así. El entrenador tiene que enamorarse de sus futbolistas y por ello entendíamos que era la manera en la que más cerca estaríamos de acertar”.

Gattuso, un gatito

“No voy a entrar. No fue un problema de fiereza ni bravura”.

Modelo sin identidad

“Hemos intentado recuperar este año a jugadores con arrojo, personalidad, verticales, rápidos, con capacidad de llegar a gol... los datos del equipo son buenos en cuanto a goles. Teníamos dudas al perder a Soler y Guedes, pero estamos entre los seis, siete goleadores de la competición. Hemos intentado recuperar esas señas identidad del Valencia. ¿Atravesamos un mal momento? Sin duda.

Poder del entrenador

“El club también puede decir no. Lo que buscamos es cuatro síes en la decisión. El entrenador puede tener más conocimiento de ese jugador (Castillejo) y en otros puede ser más desconocido y pone la confianza en la decisión del club. Es recíproco”.

¿Se está buscando entrenador?

“No”.

¿No había urgencias por fichar?

“Tenemos la sensación de que podíamos mejorar la plantilla pero las posibilidades financieras no nos daban una opción, ya sin Gattuso. Con la lesión de Nico podemos mover el perfil del mediocentro pero el hecho de que no esté Gattuso no cambia las situaciones de mercado”.

Armonía con Gattuso

“10 puntos. La despedida fue con tristeza”.

Conexión con Peter Lim

“Tuvimos ese encuentro por videoconferencia con motivo de la Supercopa. Recientemente, yo he estado en Singapur este fin de semana. Reclamó mi presencia el viernes. Estuvimos analizando al detalle el asunto financiero y encontrar esos fichajes que pudieran subir el nivel de la plantilla. Estábamos en una situación compleja para encajar ese fichaje pero estaba involucrado”.

Lato y Vázquez

“Escuché al míster que estaba contento porque se quedara Jesús. Se explicaron los motivos y le míster no se opuso. En cuanto a Lato se ha intentado su renovación”.

Si el equipo desciende, ¿pondría su cargo a disposición del club?

“No entra en nuestra cabeza esa expresión. Confiamos plenamente en la plantilla, una fe inquebrantable. Lo hemos visto todo. No lo quiero ni nombrar”.

Falta de autocrítica

“No uniría ambas cosas porque Gattuso el 1 de septiembre dijo que estaba muy contento con la plantilla. Y sí hacemos autocrítica. Podemos mejorar siempre”.

Gattuso habló de urgencias. ¿No sabía la realidad financiera del club?

“Él era conocedor de nuestro margen en el FPF. Él era muy firme en querer algo que mejorase el nivel. Hablamos de jugadores pero no le convencían. No encajaron”.

“En el caso de Gattuso, es una situación de mucha honestidad. Es un club con una exigencia muy alta y él estaba muy comprometido. Sentía que debía ser sincero. Pero no fue una cuestión de descontento”.