Corberán: "La prioridad no implica que no compitamos ante el Barça"

Carlos Corberán ha comparecido en el Media Center de Paterna en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. El de Cheste tiene claro que su objetivo está en la salvación en la competición liguera, pero tiene claro que un club como el Valencia CF no puede entregar las armas antes de jugar, además con la herida abierta del 7-1 en Montjuic hace quince días. Hará rotaciones en el once en el que prepara un cambio de sistema con tres centrales y no se ha querido meter a fondo a la hora de valorar el cierre del mercado de fichajes de invierno valencianista en el que han llegado tres refuerzos: Sadiq, Iván Jaime y Max Aarons.

¿Tirar la Copa?

“Vamos a afrontarlo conscientes de nuestra prioridad, compitiendo el partido porque somos el Valencia CF y con ganas de demostrar que hemos aprendido del otro partido. Nuestra prioridad no implica que no seamos competitivos. Somos el Valencia CF, estamos en los cuartos y el deseo de ser competitivos lo tenemos siempre y, en esta ocasión, también”.

La resaca del 7-1 en Montjuic

“Esos primeros minutos fueron decisivos en el resultado. Fue un encuentro donde tenemos que mejorar muchos momentos del juego. Sin la intensidad y agresividad (velocidad y respuesta) es difícil competir al FC Barcelona. Mañana, es un día para demostrar que lo hemos aprendido y que ese dolor lo hemos convertido en una mejora”.

Partes médicos

“Después del último partido comenté en rueda de prensa que todos los jugadores que salieron del terreno de juego, todos habían tenido molestias, todos tendrían una serie de pruebas médicas y entiendo que el parte médico sale cuando haya una lesión. La molestia se va evaluando en el día a día. Foulquier se sometió a pruebas por una molestia y no estará mañana. El resto de jugadores, Hugo Duro está en una situación similar. No ha entrenado con el grupo, esas molestias siguen presentes y mañana no está en la convocatoria con el equipo. Javi Guerra, Diego López y Enzo se han recuperado de estas molestias y podrán estar mañana”.

Un Barça plagado de figuras

“El FC Barcelona tiene una plantilla con muy buenos jugadores. Es difícil destacar a uno del resto. Su trayectoria habla de ellos. Son jugadores importantes y, como a todos, los tenemos en consideración”.

Rotaciones

“Más que rotaciones. Tenemos claros los recursos disponibles. Tengo una plantilla de 22 jugadores de campo, más porteros y voy a utilizar a esos futbolistas en función de cómo llegan al partido y de la inmediatez del siguiente partido”.

Diakhaby y Max Aarons

“Han entrado en convocatorias previas porque un jugador entra cuando está disponible para poder competir. Ambos están disponibles. Diakhaby cuantos más partidos juegue, mejor va a poder competir y Aarons cuantos más encuentros dispute mejor se adaptará”.

Iván Jaime y su aportación al equipo

“Viene con normalidad entrenando con su club anterior y mañana va a estar con el grupo. Espero lo mismo que los jugadores que están. Su máxima implicación para conseguir el objetivo. Su posición principal es la de ‘10’. Pese a su juventud ya ha estado en un club exigente como el FC Porto y su virtud es la versatilidad. Por encima de sus condiciones, quiero su mentalidad, convicción y actitud y eso se lo exijo a todos”.

Valoración del mercado de fichajes

“Pienso que un mercado nunca es perfecto o pobre. Soy consciente del trabajo que ha hecho el Club y de las dificultades que aparecen en el mercado. Mi evaluación es equilibrada y mi foco es el de optimizar los recursos que tenemos. Tenemos 3 porteros, 2 LD, 2 LI, 1 DF zurdo, 3 DFC diestros, 1 MCO, 3 MC, 2 posibilidades de ‘10’, 2 EI, 2D y 3 DC. Además de los jugadores del filial. Iker Córdoba, Warren, Iranzo y Pedro Alemañ seguirán cerca del equipo. Lo mejor de cada uno de nosotros va a ser la clave para conseguir el objetivo. Estoy muy contento de la implicación que veo de los futbolistas”.

¿Los refuerzos del mercado mejoran la plantilla?

“La palabra mejorar no la voy a abandonar en ningún momento. Se puede mejorar desde el trabajo y esa es mi obligación en el día a día. Eso es lo que depende de mí. En cuanto al mercado hice mi diagnóstico. Se ha reforzado la plantilla con los tres jugadores que han venido, se ha mantenido el grueso y con ellos voy a dar lo máximo. De ellos, quiero lo máximo y lo estoy viendo. Conseguir el objetivo o no va a depender de ese grado de intensidad y de la mejora continua. La DD ha hecho un trabajo cubriendo las necesidades que teníamos. Es indispensable tener a dos jugadores en cada posición y desde ahí, cuando el perfil no es perfecto, por ejemplo: te he dicho que tenemos 2 jugadores en cada posición, he mencionado 3 mediocentros posicionales y 1 ofensivo. Mi trabajo es ser creativo para encontrar soluciones a no tener duplicidad de perfiles. Nunca un jugador es igual que otro. La clave es que en Hugo Guillamón, Pepelu, Enzo o, incluso, en Almeida, compensemos en un momento dado la ausencia de Javi si no está. Ese es mi foco: encontrar las soluciones para la competitividad. Sigo trabajando con la Academia VCF porque en situaciones de dificultad es clave y va a seguir siendo importante, para que trabajen como yo creo para estar en disposición de ayudar y a seguir mejorando cada día”.

El estado anímico del vestuario

“Vi a la plantilla con muchas ganas y con ganas de reivindicarse ante el RC Celta de Vigo. A los jugadores les importa muchísimo lograr el objetivo y, para ello, tenemos que seguir mejorando. Esas ganas las tendremos también para el partido de mañana”.

Firmar la derrota a cambio de la victoria ante el Leganés

“Deseo ver la mejor versión de los jugadores que van a competir mañana. Solo firmo la victoria. Pero eso no existe en los partidos. Quiero ver a un equipo que se entrega y compite, a un buen Valencia CF”.

Mejoría del equipo desde su llegada

“Estoy encantado de la actitud de la plantilla. Es importante que todos vivamos el juego y la profesión de la misma forma. Esa mejora es parte de la cultura del Valencia CF, igual que la entrega, intensidad, pasión. Tenemos que seguir mejorando en la madurez”.

Rafa Mir y Almeida y sus posibles salidas

“Yo no paro nada. Mi trabajo es el de entrenar y sacar el máximo rendimiento. Espero ver al mejor Rafa Mir. Sé lo buen futbolista que puede ser y las ganas que tiene de demostrarlo. Almeida es un jugador con una implicación tremenda. No me sorprende el interés de otros equipos. Confío mucho en él y en lo que puede darnos”.