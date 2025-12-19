Corberán, en la previa del Mallorca: "Es positivo ver cada partido como una final"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, valoró que en los últimos cinco partidos de Liga el equipo ha mejorado y ha encontrado el equilibrio en la previa del encuentro de este viernes ante el Mallorca en Mestalla.

“En todos los partidos hay un denominador común: mejoría y continuidad. El equipo ha entendido el tipo de partidos, que han sido todos distintos, y hemos sabido competir bien. He visto al equipo con capacidad de reacción, sin rendirse, implicado, con compromiso”, dijo.

Aunque en esos cinco partidos tan solo hay una victoria, con tres empates y una derrota en el resto, por lo que dijo que “hay que conseguir que esa mejoría en el juego consiga mejoría en los resultados”. “Los resultados no son los que queremos tener, queremos mejorar los resultados”, apuntó.

“Siempre es positivo ver los partidos como una final, te hace dar lo mejor de ti. Tienes que tener esa mentalidad independientemente del puesto en la clasificación, eso ayuda al rendimiento que deseamos. El Mallorca tiene jugadores muy interesantes, hay que tener precaución y estar en alerta para saber cómo manejar el partido, que será competitivo”, apuntó.

Por otro lado, Corberán se mostró de acuerdo con las palabras de Jagoba Arrasate sobre el poco descanso que han tenido ambos equipos al jugar Copa el martes. “Ojalá tuviéramos más espacio y tiempo, cuentan con dos horas más que nosotros, no mucho, por suerte, y a la espera de recibir a los jugadores para ver la última actualización de su situación y cerrar el plan de partido y poder prepararlo. No es una excusa, el nivel de ganas y deseo va a suplir cualquier exigencia física del partido”, dijo.

Por último, sobre Dani Raba, expresó que “las actuaciones buenas siempre ayudan al propio futbolista a confiar y recuperar la forma física, porque nosotros no tenemos ninguna duda”. “Fue positivo ver su rendimiento. Me alegro porque su implicación y trabajo están siendo máximos desde el primer día aun jugando más o menos. su contribución ayudó a que el Valencia esté en octavos de Copa”, finalizó.