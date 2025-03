Corberán: "Era innecesario designar a un árbitro canario, siendo Las Palmas un rival directo"

Carlos Corberán ha comparecido en la previa del choque ante el Real Valladolid en Mestalla. El técnico no se fía de la condición de colista del equipo pucelano. Recuerda que su Valencia no está para sacar pecho de nada. Ha contado su primer contacto en persona con el nuevo presidente, Kiat Lim y su mensaje de confianza en lograr el objetivo de la salvación. Y ha expresado un mensaje de club por el poco acierto del comité técnico de árbitros a la hora de designar a un canario, Pulido Santana, para pitar un partido donde se enfrentan dos rivales directos de la UD Las Palmas.

La llegada de Kiat Lim a la presidencia

“Con el nuevo presidente tuvo un encuentro breve, cordial. Trasladó la confianza plena que tiene en el equipo, en todos los componentes del staff, en conseguir el objetivo que tenemos y seguir creyendo en esta autonomía que se ofrece para poder centrarnos en nuestro trabajo, en desarrollarlo plenamente. Valoro la presencia, la confianza y ese respeto por la autonomía para poder desarrollar nuestro trabajo. No era la primera vez que hablaba con Kiat, pero sí el primer encuentro en persona, que yudan a fortalecer esa confianza, escuchar y hablar. Fue un encuentro breve y en un momento en el cual lo importante es lo que tenemos delante de nuestras manos, el trabajo, preparar cada partido… no creo que fuera el encuentro para hablar de grandes temas que no tengan que ver con la situación presente. A nivel de comunicación, mantendré la que tengo con Solís y Corona, que son con las personas que me he comunicado desde mi llegada al Club y abordado los temas importantes para desarrollar mi trabajo”.

VCF El técnico quiere la máxima intensidad de su equipo

Cambio de presidencia como puede afectar

“No valoro el impacto de los impactos porque son cambios que han acontecido ahora mismo. Él ya estaba en el consejo, no es nueva persona a la que pasa a ser presidente, sino que ya estaba involucrado en el Club. Quiero agradecer a Layhoon el tiempo en el que estuvo trabajando porque me pareció una persona y una presidenta que me trató siempre con mucha educación, apoyo, preocupación por el Club y agradezco este tiempo que he pasado con ella”.

Valladolid colista

“Es un encuentro que debemos afrontarlo como siempre, dándole la máxima importancia para conseguir los máximos puntos para conseguir el objetivo. Nuestro objetivo pasa por sumar puntos y cada partido lo trabajamos al detalle. Cada encuentro tiene una importancia enorme. Nunca he afrontado un partido con miedo. Cada encuentro lo afrontamos como una final. Lo afronto con la misma ambición, ganas y convicción”.

VCF La presencia de Diakhaby en el once puede ser la gran novedad

Diakhaby y su momento

“Ha estado participando con los entrenamientos con normalidad. Eso ayuda a que el jugador esté en un mejor estado de forma para ayudar al equipo. Es el momento de Diakhaby como lo es del resto de jugadores. Necesitamos la mejor versión de todos los futbolistas, de los que más juegan y de los que no juegan tanto".

¿Qué le pediría al nuevo presidente?

“No es el momento de pedir. Tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros mismos y de trabajar para que el Valencia CF vuelva a estar donde todos deseamos. Desde mi posición, uno puede aportar desde el trabajo, compromiso absoluto y ya llegarán momentos para entrar en detalles que tengan que ver con eso”.

Max Aarons, desaparecido

“Es imposible hablar de futuro. Es verdad que solo tuvo la titularidad en Copa, está entrenando con normalidad y lo veo con ganas, centrado en trabajar, adaptarse y mejorar y eso es lo que quiero”.

Real Valladolid CF

“El Valladolid está en esa posición de colista, pero nosotros también lo estuvimos y eso no conviene olvidarlo. Afronto este partido con la misma exigencia, respeto y confianza que lo hacemos para cualquier encuentro”.

Situación crítica de los dos equipos

“No sé valorar si es crítico o no. Es un partido muy importante y lo vivimos con ese compromiso, responsabilidad y respeto, conscientes del rival y que vamos a tener que defender y atacar bien”.

Designación Pulido Santana

“Cuando se habla de los árbitros creo en la honestidad y en el trabajo. Si hablamos de esta designación y este partido, creo, pensando en el árbitro, que se podría proteger o restar esa presión añadida que tiene el hecho de ser un árbitro del Comité Canario, nacido en Las Palmas. Hay 20 árbitros, 19 porque no puedes tener el de tu comité o el del equipo al que te puedas enfrentar. Hay 2 árbitros del Comité Canario, los otros 17 lo podrían haber arbitrado. Desde esa honestidad que creo, firmemente, no había necesidad de poner un árbitro de un Comité de un rival directo con el Valencia CF por lograr sus objetivos como es la UD Las Palmas”.