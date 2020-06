Y con Rober Pier ya están todos

Era la vuelta soñada por el futbolista, el cuerpo técnico y sus compañeros y fue la guinda a una victoria que deja al Levante UD en Primera división con 41 puntos. Rober Pier sabe que, además, es el momento para que todos puedan disfrutar. "Ahora empieza lo más bonito de todo. A partir de ahora todo lo que sea sumar e ir escalando posiciones creo que el equipo lo va a disfrutar. No va tener la presión de pelear por no bajar y eso le va a venir bien y va a jugar bien estos partidos", dijo Rober en unas declaraciones en la televisión del Levante UD.

El futbolista gallego dijo que los 41 puntos que tiene el equipo tras su victoria ante el Real Betis es “una cifra muy buena y nos da para estar tranquilos”.

Rober, que jugó ante el Real Betis sus primeros minutos 413 días después de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se mostró muy emocionado por su vuelta.

“Todo el mundo me ha felicitado, desde mi familia y amigos y mis compañeros me han dado mucho cariño. Fue todo muy guay con el aplauso antes de salir, aunque la única pena fue que no hubiera público”, señaló.

"Anímicamente estoy a tope y físicamente preparado"

“Viendo como iba el partido, que nos pusimos 4-0, me imaginé que tenía esa opción. Estaba muy tranquilo y necesitaba una toma de contacto así, para sentirme futbolista en el campo y anímicamente estoy a tope y físicamente preparado”, indicó.

El central del Levante UD confesó que ha sido una recuperación “larga por alguna complicación” y agradeció el trabajo hecho por los servicios médicos del club valenciano. “Con esfuerzo y tiempo lo hemos sacado adelante”, declaró.

“Psicológicamente tienes que ser fuerte, hay que ponerse objetivos a corto plazo que te motiven y que te animen y creo que eso lo he hecho bien. El día a día ha sido bueno y lo he llevado bien pese a las dificultades”, remató.