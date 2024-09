Comida de conjura con Rafa Mir y el cuerpo técnico

Jugadores y cuerpo técnico del Valencia CF han compartido mesa y mantel hoy en un conocido restaurante de la localidad valenciana de Bétera con el fin de fortalecer los lazos del grupo. Los malos resultados, con el equipo colista tras cinco jornadas, y los ecos del caso Rafa Mir han colocado a los integrantes del equipo en una situación complicada que es necesario revertir a corto plazo.

Por eso no se ha excluido a nadie. No solo ha acudido la plantilla al completo, si no que se han sentado en la mesa todos los miembros del staff que trabajan día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna: cuerpo técnico, utilleros, miembros del departamento médico, frisios y demás profesionales que trabajan alrededor de los futbolistas. Todos han sido partícipes de este encuentro en un restaurante especializado en brasas.

Una comida para cerrar filas tras unas semanas complicadas de puertas para adentro en Paterna. No solo en lo deportivo, si no también por los efectos que ha tenido en el vestuario el caso Rafa Mir. Los jugadores han vivido bajo los focos, muchos más de los habituales, durante las últimas semanas. Tensión por no dar un paso en falso o no decir una palabra que no toque. Hoy ha sido momento de liberar un poco esa tensión y poder poner el foco en. lo deportivo, siendo esta la primera semana que pueden trabajar todos juntos tras el parón.

Como desvelamos en COPE, la pasada semana se sucedieron bastantes reuniones en el vestuario de Paterna. Primero del club (con Layhoon y Solís) con Rafa Mir para trasladarle la apertura de expediente. Después de Rubén Baraja, que le trasladó su decepción y el castigo deportivo. En la vuelta al trabajo, El Pipo dio un contundente mensaje al vestuario de responsabilidad ante la sanción por indisciplina al delantero. El propio Rafa Mir se dirigió también a sus compañeros para pedir perdón por las molestias que hubiera podido causar e insistiendo, como hizo en el comunicado, en su inocencia. A raíz de sus palabras en la inauguración de la tienda del Valencia CF, en las que fue muy crítico con el murciano, Pepelu explicó de puertas para adentro que su intención no era ni mucho menos generar división, y de nuevo se buscó cerrar filas. Tras todos estos encuentros buscando volver a fortalecer el vestuario, hoy la comida ha intentado volver a recuperar el buen ambiente, toda vez que Rafa Mir irá poco a poco incorporándose al trabajo con el equipo una vez lo considere Baraja.

