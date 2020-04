Clerc quiere ganárselo en el césped

Carlos Clerc vive esta crisis sanitaria de una manera distinta a la mayoría de sus compañeros. Está solo en Valencia porque su mujer, Laia, trabaja en el turno de fin de semana en el servicio de urgencias de un hospital de Badalona. El endurecimiento de las medidas aplicadas por el Gobierno no le permite viajar a Valencia entre semana y Clerc pasa el trago a distancia: “Ella está en primera línea y va viendo de cerca lo que ocurre en las urgencias. La preocupación mayor que tiene es contagiarse, pero no por ellos porque no sufriría riesgo. Es porque vive con sus padres y tienes ese miedo de llevarte a casa el virus. Pero los sanitarios son los que más precauciones toman, lo hacen muy bien”.

La mujer de Clerc es sanitaria en un hospital de Badalona

Qué cierta es esa frase que dice que “no todos los héroes llevan capa”. Un héroe es todo aquel que, con los medios de los que dispone y mucho esfuerzo, hace lo que puede.



Orgulloso puedo decir que si hay alguien que merece llamarse heroína, esa es @laia_angles �� [Sigue] ���� pic.twitter.com/78hUnMpy1y — Carlos Clerc (@CarlosClerc) March 25, 2020

El defensa del Levante UD, que prioriza solucionar la crisis sanitaria, apuesta por acabar LaLiga como sea. “Siempre y cuando sea seguro a mí y a casi todos nos gustaría acabarla. Jugar con calor, en verano o cada dos o tres días. Nos buscaremos la vida. Lo importante es que sea viable para todos”, dijo Clerc en una entrevista telefónica con EFE en la que insistió en que deben conseguir en el terreno de juego los objetivos. “Tenemos que jugárnoslo en el terreno de juego. Si no se puede, ya será otro escenario y ya veremos qué ocurre", precisó el jugador del Levante.

Clerc reconoció que tiene pocas noticias de las negociaciones que mantienen LaLiga y la AFE sobre el futuro de la competición, aunque subrayó que la prioridad es solucionar la crisis sanitaria. “Lo que nosotros sabemos es por las noticias. Nuestro deseo es que se haga de forma lógica, pero el fútbol pasa a un segundo plano ahora”, indicó.

El defensa catalán del Levante dijo que de momento no tienen noticias del club valenciano sobre una posible reducción en su sueldo. “El club está haciéndolo bien. Hay que tener calma y alagar la decisión lo más posible. No somos adivinos, sería precipitado tomarla. Estamos en contacto con los capitanes para tranquilizarnos. Una vez se sepan las cosas más claras se adoptará una decisión todos unidos", declaró.

Además, Clerc dijo que dispone de un jardín con césped para "ponerse las botas y no olvidarse de jugar al fútbol” y que trabaja físicamente cada día bajo la rutina que le marca el preparador físico del Levante. Confesó que en el torneo de fútbol "online" que organizó LaLiga se “dispararon las expectativas” y, aunque perdió, “lo importante es que se recaudaron muchos fondos” para luchar contra el coronavirus.