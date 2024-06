Claudio López, en COPE: "Me ilusiona cómo los jóvenes han respondido y ojalá consigan cosas""

Claudio 'El Piojo' López es un ídolo para la afición valencianista. Su inconmensurable actuación en la final de la Copa del Rey de 1999 frente al Atlético de Madrid, en la que anotó dos de los tres goles del Valencia, dieron pie al lustro más brillante de la historia del club 'che'. 25 años después de aquella mágica noche de Sevilla, Claudio López atiende a la Cadena COPE.





P: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano?

R: Muy bien, con bastante calor. Empezó bastante pronto y está picando (risas)

P: ¿Qué tal llevas la vida en Valencia? No paras. ¿Estás más en Valencia o en Benidorm?

R: Estoy en ambos sitios. Estoy más en Valencia pero acompañamos bastante el proyecto. Bajamos bastante a menudo a compartir entrenamientos, jornadas, vamos a los partidos. Estamos muy ilusionados y entusiasmados. Es un proyecto de la casa y le tenemos muchísimo cariño.

P: Han pasado 25 años, cómo vuela el tiempo, ¿no? Aquella tarde preciosa en Sevilla, en La Cartuja.

R: Ni que me lo digas, cada vez se me pone el pelo más blanco (risas).

P: ¿Qué recuerdas de aquella tarde? Porque yo cuando pienso en aquella tarde pienso en aquel abrazo después del segundo gol, de la cabalgada, cuando se queda Molina fuera del arco y te vas solo y la empujas, tu cara de felicidad como si tocaras el cielo, ¿qué recuerdas? ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?

R: La verdad que muchas cosas. Primero el trabajo, el culminar o el empezar, depende de cómo lo queramos ver. Veníamos trabajando mucho, muy ilusionados y se nos venía presentando todo muy bien, siempre con la confianza y con la meta de poder conseguir algo y festejarlo con la afición que tanto nos ha acompañado. Los primeros recuerdos son esos, luego son más privados, como la felicidad de la familia y los amigos, lo que vivimos dentro del grupo. Son muchas cosas... Es un recuerdo muy bonito.

P: Al valencianista le pasa que, cuando ve imágenes de esa final, los tres golazos, porque los tres golazos que metisteis fueron goles muy bonitos, se emociona. Tú, ¿cuántas veces has visto los goles de aquella final y qué sensaciones te ha producido?

R: Tengo miedo de exagerarlo, de tantas veces que los he visto (risas). La verdad que fue una situación muy especial. Se mezcló el acompañamiento y el cariño de la gente, lo que nosotros brindamos desde dentro del campo, lo que trabajamos para tratar de conseguirlo. Fue una comunión muy buena entre todos y siempre va a quedar en el recuerdo. Además, hacía varios años que el Valencia no conseguía lograr algo como la temporada, que fue tan en línea para arriba. Culminarlo con un trofeo era lo mejor que podía pasar para terminar de ensamblar todo.

P: Aquel título cambió la historia del club. Sois conscientes, ¿no?

R: Ayudamos. No creo que haya cambiado todo pero sí que ayudó a creer, a confiar y a encontrar un camino de trabajo en el que pudiera dar resultados. Bendito sea que pudimos conseguir eso, que lo pudimos compartir y que lo pudimos lograr.

P: También cambió vuestra historia, vuestra vida. Tú pasaste de ser un grandísimo jugador a ser leyenda y que la gente, aún hoy, 25 años después, te siga parando por la calle para hacerte fotos, para agradecerte lo que conseguisteis.

R: Sí, la verdad que sí. Es un cariño infinito, inmenso. El hecho de que te lo demuestren cada día, que todavía se acuerden de esto y te sigan recordando, quiere decir que uno lo que intentó hacer, el esfuerzo y la dedicación que uno le puso, tuvo sus frutos, sus resultados. Me alegra y me emociona muchísimo, porque yo a esta ciudad la siento como mía y agradezco que me hayan tomado como un valencianista más, como un valenciano más. Nos sentimos como en casa.

P: Quería preguntarte por tu hijo. Recuerdo una escena en la que te acercaste a la Fonteta a ver un Valencia Basket-Real Madrid y estabas esperando a los argentinos del Real Madrid para saludarlos, y todo el mundo que pasaba se hacía la foto contigo. Tu hijo supongo que estará acostumbrado, pero alucinará con lo que te quiere el valenciano de la calle, ¿no?

R: Sí. Ellos conocieron la historia un poco más tarde y la van viviendo en el día a día con la gente que les para, que les comenta, que les dice y eso hace que les entre en el corazón y estimen mucho más al lugar en el que están viviendo. Están muy felices.

P: Tienen que estar muy orgullosos de lo que consiguió su padre. Pasear contigo por la ciudad les tiene que llegar al corazón. Del actual Valencia, con la cantidad de jóvenes en la plantilla, ¿te ilusiona?

R: Me ilusiona el hecho del trabajo, el cómo le han encontrado la vuelta con lo que hay y con lo que pueden experimentar, ser competitivos y estar a un buen nivel. Me ilusiona la posibilidad que tienen los chavales que les han dado la posibilidad y cómo han respondido, que hayan metido al aficionado y que ojalá tengan la fortuna de poder conseguir cosas para el disfrute de todos nosotros.

P: ¿Alguno de los chavales te recuerda a ti?

R: Ahora el fútbol ha cambiado mucho, y a mí no me gustan mucho las comparaciones, no me gusta poner en aprietos a nadie, pero es cierto que hay una camada de jóvenes que han entendido todo a la perfección lo que es el sentimiento valencianista, lo que significa jugar en Mestalla. Creo que, dentro de todas las posibilidades, hay un poquito de inexperiencia, que siempre pueden cambiar a medida que pasan los años defendiendo la camiseta de una manera increíble.

P: Tú eras el hombre gol de aquel Valencia, ahora es Hugo Duro, que ayer ya contamos que ha ampliado su vinculación con el Valencia, y es un jugador que en su primer momento, como te pasó a ti, la afición no tuvo mucha paciencia con él, pero la temporada pasada firmó unas cifras increíbles. Es bueno mantener al hombre gol del equipo, un jugador como tú, que sabe dónde juega y que se deja todo en el campo, ¿no?

R: Apostar por lo que hay siempre es bueno, además de que es importante que el jugador esté ambientado al lugar donde juega, conozca las raíces. De esta manera todo va a ir mucho mejor, y ojalá que la temporada que viene lo haga mucho mejor, por el bien de él y por el bien de todos, que podamos seguir disfrutando.