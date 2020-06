Celades: “No es una final, pero cada vez hay menos margen de error”

Con poco margen de error. Ese es el reto que afronta el Valencia CF en su visita a un estadio incómodo, Ipurua, y un equipo necesitado de puntos como el de Mendilibar. Celades no podrá contar con Coquelin, Diakhaby, Piccini y Garay por lesíon. Se queda fuera por decisión técnica, Ruben Sobrino. Regresan tras cumplir sanción en la última jornada ante Osasuna, Gayá y Kangin Lee.

Por lo ensayado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, el técnico catalán podría estar meditando varios cambios en el once ante la acumulación de partidos. Hombres como Parejo o Rodrigo, lo han jugado todo y es casi imposible resistir un ritmo de partidos cada 72 horas sin descansar. En el equipo titular en Paterna, formaba con Cillessen, Florenzi, Gayá, Mangala, Paulista, Kondogbia, Wass, Ferran, Cheryshev, Maxi y Gameiro. De confirmarse este once, otra de las grandes novedades sería la presencia de Mangala en el lugar de Hugo Guillamón que había sido titular en los tres últimos encuentros de liga.

Lo que está claro es la necesidad de victoria ante el conjunto vasco. Los rivales por la lucha europea están dando vida al Valencia en la clasificación a pesar de los tropiezos, pero las jornadas avanzan y cada vez hay menos comodines. “No creo que los rivales nos den vida, sino que estamos en una liga muy igualada. Llevamos todo el año así, puede ser la liga más igualada de todos los tiempos. No creo que sea una final como tal lo del Eibar, pero cada vez quedan menos partidos y el margen de error es menor. Ellos están necesitados de puntos, cerca del descenso y todavía dificulta más el partido. Las opciones de estar en Champions dependen de nosotros. Quedan bastantes partidos y puntos en juego. Está todo muy igualado y a todos nos cuesta mucho ganar. Nadie está ganando fácil”.

Ayer en Paterna se produjo una reunión breve e informal entre los cinco capitanes del equipo y el director deportivo, César Sánchez. Sumar y aunar esfuerzos para lo que queda. Más allá de interpretaciones externas, Celades ve a su equipo bien y comprometido con el objetivo en juego. “El vestuario se encuentra bien. A veces os enteráis de las reuniones y a veces no. A veces son individuales, otras grupales, pero son situaciones normales del día a día. No hay que cerrar filas en torno a nada. Estamos bien”.

Wass apuntaría al centro del campo en Ipurua

La asignatura pendiente es ganar a domicilio cosa que no consiguen los valencianistas desde el 7 de diciembre en Orriols (2-4) ante el Levante UD. En el vestuario son conscientes de que ganando sólo los de Mestalla, quizás no sea suficiente “la realidad es que es demasiado tiempo sin ganar fuera de casa. No hemos tenido un buen rendimiento en muchos partidos fuera de casa y ojalá podamos cambiar la dinámica. No solo empatar, sino ganar. Esa es nuestra intención. Si quieres estar en las posiciones más altas tienes que ganar fuera de casa”.

Tras sus declaraciones tras el derbi ante el Levante sobre los errores de Diakhaby en el partido, se ha escrito y dicho mucho al respecto. Celades ha querido salir al paso para decir que su relación es normal y que todo está hablado con el jugador “tenemos una relación normal y buena de entrenador-jugador. Él está bien. Ha tenido una pequeña lesión que le deja fuera de la convocatoria, pero está bien. Tenemos confianza en él y estoy seguro de que nos tiene que ayudar en los partidos que quedan. No puedo explicar mucho más. Se tiene que recuperar de la lesión y nos ayudará de aquí al final de temporada”.

Otra de las palabras que sorprendieron del técnico en su última comparecencia, fueron al hablar de Hugo Guillamón y su situación en el primer equipo. Celades quiso rebajar la presión sobre el jugador situándolo en un contexto de un futbolista que lleva sólo unos minutos en Primera, aunque cree que lo mejor será que juegue y olvidar todo lo demás que rodea al central de La Eliana “no sabía que iba a tener tanta repercusión ese comentario. Cada rueda de prensa me preguntáis lo mismo. Está dando un buen rendimiento y nos está ayudando. La realidad es que ha jugado todo desde la vuelta y estamos satisfechos. Queremos que siga así y estamos contentos por ello”.