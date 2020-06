Celades le otorga un comodín a Diakhaby

Las secuelas de una noche amarga en la carrera de Mouctar Diakhaby, la de infausto recuerdo ante la Atalanta en Champions, había quedado en el olvido refugiado tras el parón por la cuarentena del COVID-19. Pero en el regreso de la competición, resucitaron viejos fantasmas del pasado y la actuación del central francés ante el Levante, volvió a destapar el debate y, sobre todo, las dudas en torno al futbolista. Más si cabe tras las contundentes declaraciones post partido de Celades señalando claramente al jugador “son errores de los que habíamos hablado y que nos han costado muchos puntos y puestos en la clasificación”.

"No hay ningún jugador sentenciado en esta plantilla", ha dicho Celades sobre Diakhaby

Ante esta evidencia, todo hacia pensar que el técnico catalán le había puesto la cruz al jugador y sería difícil volver a verlo en un once titular del Valencia CF, al menos, esta temporada. Pero las bajas obligan, Garay no está, Mangala ni se le espera y Paulista anda a vueltas con una sobrecarga muscular que no le permite ayudar al equipo. Ante este panorama, las posibilidades son Hugo Guillamón, con una titularidad en el primer equipo y la opción Coquelin “contamos con Francis como una alternativa para esa posición de central”.

Diakhaby, señalado tras el derbi

Pero Celades es hombre de fútbol y sabe que ante este final vertiginoso de Liga, necesita que todos sumen y que nadie se baje del barco. Por eso hoy ha reculado en su intensidad del otro día al hablar de Diakhaby en la previa del choque ante el Madrid “Por supuesto que lo veo recuperable y en eso vamos a trabajar. Es cierto que después del último partido está en el foco de todo el mundo, pero vamos a ayudarle, porque tiene que ser un jugador que tiene que aportar su granito de arena como todos los demás en este final de temporada”

La pregunta es directa, y la respuesta contundente. ¿Diakhaby está sentenciado?

“De ninguna manera. No hay ningún jugador que esté sentenciado. Contamos con Diakhaby como con todos los jugadores de la plantilla. Todos hemos cometido errores y no por eso desechamos a nadie. Tenemos que ser un grupo fuerte, más allá de los errores individuales que cometemos. Tenemos que mirar todos hacia la misma dirección”

Respecto a sus palabras tras el derbi, el técnico ha matizado aunque tiene claro que no hay nada de que arrepentirse ni disculparse, “quise expresar que esos errores puntuales nos han costado muchos puntos. No quería señalar a nadie porque estamos todos en el mismo barco. Solo quería expresar eso, que errores individuales, que se han producido en los últimos minutos, nos han costado muchos puntos. Pero errores cometemos todos. No le doy más importancia. Cuando hay una cifra tan elevada de goles encajados, no puede ser solo por errores individuales. Yo me pongo al frente de los errores, por supuesto”