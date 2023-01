Cavani: "El Valencia CF puede luchar por un lugar en Europa"

Edinson Cavani ha atendido esta tarde a Deportes COPE Valencia en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El uruguayo analiza el presente del equipo de Gattuso, así como su llegada a Valencia, su futuro en la entidad y su carrera como futbolista.

¿Cómo se encuentra?

Todo marchando bien. Trabajando día a día para estar cada vez mejor. Con muchas ganas de que todo empiece a fluir mejor.

La ilusión de un niño pese a 365 goles oficiales

Uno nunca se olvida de sus raíces. Es importante no olvidarse. Como decía un entrenador nuestro, la recompensa es el camino que uno recorre. Y una parte bonita es mi niñez, y sueños que tenía que he conseguido alcanzar. Trato de no olvidarme de ese niño que fui y en el momento que me acerco a alguien poder actuar como ese niño que quería un autógrafo o una foto del futbolista de ese momento. Hay veces que uno está con su familia y le gustaría tener privacidad, pero es lo que nos toca a algunos jugadores que hemos conseguido éxito. Dedicar el tiempo a la gente da mucho placer.

¿Qué recuerda de la infancia?

Recuerdo un Edi muy activo. Siempre con ganas de correr, de ir a lo de mi tío, a lo de un amigo, de jugar a la pelota, de siempre andar. Con mucha energía, con mucha vida, con muchas ganas de disfrutar, de aprender, de recorrer el mundo. Amo mucho la naturaleza. Dedicaba mucho con era niño porque me encantaba andar suelto, libre. La libertad de explorar.

Ha recorrido las grandes ligas europeas: ¿Qué le queda por hacer?

Por momentos uno siente el trabajo de tantos años. Requiere de mucho cuidado, de mucho trabajo, de mucha atención en nuestro físico. Pero, mientras esté jugando lo voy a hacer siempre con la misma ilusión. El día que no tengo la misma ilusión y el mismo deseo, cerraré la puerta y diré “gracias por todo lo que me das dado y te he podido dar”. Mientras me ponga los botines con ganas de jugar a fútbol mantendrá siempre la ilusión de ese niño. Hay quien te dice cómo jugar y qué no puedo hacer, pero mi forma de divertirme es dándolo todo. El día que físico no me deje, tendré la humildad para reconocerlo.

A Cavani no le faltaban ofertas, ¿le tocó el alma el Valencia CF?

Había algo que me llamaba y no era ni el director deportivo ni el técnico. Había cosas que me tocaban cuando escuchaba la palabra “Valencia”. Uno siempre recuerda jugadores que han pasado por aquí, uruguayos, argentinos… El Valencia CF tiene títulos en su vitrina y es una afición a la que le gusta mucho y vive mucho el fútbol. En el momento decidir, todo eso me dijo que debía venir. Uno tiene que ir donde le quieren y le muestran el cariño, y con la pasión de poder lograr cosas. Quería venir a España y sentía las ganas de venir al Valencia CF. Hay quien me decía que no, que el Valencia CF tal… Yo siempre le digo a mis compañeros que hay que desear las cosas, porque cuando lo deseas lo sientes. Cuando uno siente con el alma es ahí cuando uno tiene que tomar la decisión.

¿Se ha encontrado lo que esperaba en el Valencia CF?

Soy una persona bastante sencilla. Yo me espero llegar y hacer lo que me toca hacer donde voy. El Valencia CF era tal cual lo que imaginaba. Por eso uno se siente bien y solo desea que los resultados nos acompañen. Cuando uno ve el escudo que está defendiendo y dónde está… era lo que uno pensaba. Solo queda conseguir cosas bonitas. Hay que luchar por este club y esta camiseta. Hay que trabajar como si uno fuera hincha del equipo toda la vida.

¿Qué le falta al equipo?

Los análisis deben preguntarse al entrenador. Más allá de que sea el jugador con más experiencia creo que soy un compañero de fútbol y tengo que jugar al fútbol. No voy a opinar y a poner a decir que nos falta esto o lo otro. Dentro sabemos cosas que nos están faltando para agarrar el ritmo y la consecuencia de resultados, pero no me pondría a opinar y a decirte. Eso no me lo tienes que preguntar a mí. Solo queda trabajar. Lo estamos haciendo, pero hay que seguir haciéndolo. Es inútil hablar tanto.

¿Le sorprendió algún compañero a nivel futbolístico cuando llegó?

No porque yo sabía que aquí en España hay mucha técnica. Yo vivo el fútbol de una manera que para mí yo no miro de quién es el que resalta. Soy más de que cada uno haga lo que tenga que hacer y no entrar en muchos detalles. Me gusta el trabajo y la dedicación, el apoyar a mis compañeros, y que todo pase como tiene que pasar. Iré conociendo la evolución de los compañeros dentro con el tiempo. Técnicamente tenemos muy buen equipo. Nos falta ese rodaje para que se empiecen a dar los resultados.

¿Cómo es Gattuso?

Lo veo como un entrenador pasional, que vive y siente el fútbol. Cree en el trabajo, en la mentalidad de los futbolistas y trabaja para que todos podamos seguir su identidad de trabajo y sacrificio. Ese es nuestro entrenador. Ojalá todos podamos captar la mensaje y aprender cada día de lo que él le ha dado al fútbol y los títulos que le ha tocado ganar, que seguramente no han sido regalados. Depende de nosotros abrirnos y aprender de las ganas que tiene de trabajar. Eso nos ayudará a encontrar los resultados que queremos.

¿Sienten que están tan lejos de la parte alta o son detalles?

Todos somos conscientes que si seguimos como hemos estado los últimos partidos en ciertos aspectos por ahí puede verse más lejos la parte de arriba. Pero el equipo es consciente de que tiene un gran potencial y nos hace sentir más cerca de las primeras posiciones de la tabla y de luchar por un lugar en Europa. ¿Va a ser difícil? Sí, todo es difícil. Todo cuesta y mucho. Creo que cuando encontremos el camino de los resultados y sentir los que nos lleva a ellos, nos sentiremos cada vez más cerca. Estamos en esa situación que a veces no sabemos el potencial que tenemos. Somos conscientes que hay un buen equipo y por momentos jugamos un fútbol espectacular. Cualquiera que lo ve se da cuenta que es un Valencia que puede luchar por un lugar en Europa.





¿Cómo ve al equipo de cara a la Supercopa de España?

Cada partido lo preparamos de la mejor manera. Los calendarios te llevan a jugar muy seguido y no tener mucho tiempo de preparar al rival y el partido. Pero se hace con la misma intensidad. Lo estamos preparando con muchas ganas para poder hacer un paso importante en la competición.

Tiene cuatro hijos, ¿cómo se siente su familia en Valencia?

Los mayores son más conscientes. India tiene tres años y está siendo un poco más consciente de ir a la cancha. Lo disfrutan. La ciudad de Valencia con su clima y su gente nos lleva a disfrutar el día a día. Dejarlos que ellos sigan viviendo la vida como la viven y acompañando a la familia. Se les ve bien y felices. Queremos que esta aventura siga.

¿En su cabeza pasa seguir en el Valencia CF?

Soy de ir con el día a día. Hemos firmado dos años y esperamos que se puedan hacer cosas buenas e importantes y se construyan cosas lindas. Llegado el momento, veremos. La decisión puede ser del futbolista o del club. Hoy vivo el hoy para dar lo mejor el partido de mañana.

¿Cómo está del tobillo?

Bien. Trabajando, cuidándonos de la mejor manera y tratando de estar a tope cada día. Uno le dedica mucho a su cuerpo y a su profesión. Sin duda que todo va a ir manchando como tiene que marchar.

El uruguayo termina la entrevista con un "Amunt Valencia”.