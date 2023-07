Cavani y el Valencia CF ya negocian su separación

La salida de Edinson Cavani del Valencia CF está cada vez más cerca. Como hemos adelantado en COPE, el club negocia con los abogados del jugador la forma de rubricar el fin de su etapa en la entidad de Mestalla menos de un año después de su llegada. La dirección deportiva che espera una respuesta de los abogados del jugador a la contraoferta presentada en las últimas horas.

Los abogados del delantero charrúa pasaron una propuesta para desvincularse del club que no se vio con buenos ojos. El Valencia CF, como respuesta, realizó una contraoferta: dar la carta de libertad a Cavani y abonar un pequeño porcentaje de la ficha que le quedaba por cobrar. El club espera ahora respuesta de la parte del jugador.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



?? Cavani ya negocia su salida



??Los abogados del uruguayo pasaron una propuesta para desvincularse al @valenciacf



??El club realizó una contraoferta: carta de libertad + pequeño porcentaje ficha



?El VCF espera respuesta



?? Más en @COPEpic.twitter.com/pochQMv2d2 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) July 20, 2023

Cabe recordar que Cavani está entre los jugadores con los que Baraja no cuenta de cara a la próxima temporada. No lo incluyó en la convocatoria para el duelo ante el Nottingham Forest y estaba ya previsto que no viajase mañana a Eslovaquia para el choque previo al stage de Suiza.

Cavani cobra en el VCF una cantidad cercana a los 5 millones de euros brutos, cifra de la que se podría liberar el club che con su salida. A sus 36 años, el uruguayo ha anotado siete tantos esta temporada, cinco en LaLiga y dos en Copa, además de dar dos asistencias. Generó una ilusión tremenda su fichaje por dos temporadas el pasado verano, pero su etapa en la capital del Turia no tendrá el resultado ni el final esperado.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? Cavani abandona Paterna tras participar en el entrenamiento de la tarde



?? Firma autógrafos a todos los aficionados y se marcha sin querer hacer declaraciones



???? El #VCF y los abogados del charrúa negocian su salida, como hemos contado en @COPEpic.twitter.com/oQVQFHkX1f — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) July 20, 2023

El uruguayo rechazó el dinero de Arabia Saudí con el objetivo de competir en un fútbol de mayor nivel. Boca Juniors es el principal candidato a llevarse a Cavani una vez firme su desvinculación del VCF. El equipo argentino no pagaría al Valencia por hacerse con sus servicios.

Edinson no ha acudido al entrenamiento de esta mañana por una gastroenteritis. No obstante, sí que lo ha hecho en la sesión vespertina. Tras ella, se ha parado a firmar autógrafos a cada uno de los aficionados que esperaban en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna, gesto al que nos tiene acostumbrados el delantero desde su llegada. Mañana el equipo entrena por la mañana en última sesión antes de poner rumbo a Eslovaquia y posteriormente a Suiza.