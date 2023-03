Cavani y Gayà: objetivo Osasuna

Tras la victoria ante la Real Sociedad, el Valencia busca dar continuidad y que el triunfo sirva como el ansiado punto de inflexión que perseguía desde hace meses. La visita al Camp Nou será el más difícil todavía. Un triple mortal ante un Barça herido tras la derrota en Almería y sin margen de error, si no quiere complicarse una Liga que parecía tenía encaminada. Para el choque ante los cules, Baraja no podrá contar con piezas importantes en su once. Paulista, Cavani, Gayà y Marcos André engrosan la lista de bajas. También Nico González, aunque el gallego no podría jugar de todos modos, al tener la cláusula del miedo que le impuso el Barça tras su cesión. Se cumplen dos meses desde su intervención en el quinto metatarsiano y, aunque ya hace parte del trabajo con el grupo, todavía podrían quedarle un par de semanas para volver a jugar.

Nico ya está en su cuenta atrás de la lesiónVCF





Así que, al Camp Nou con lo puesto y a pensar en el milagro. Eso sí, de cara al siguiente partido, en Mestalla ante Osasuna, el técnico podría recibir la buena noticia de la recuperación de sus dos futbolistas más importantes y con más galones dentro del vestuario: Edinson Cavani y José Luis Gayà.

El uruguayo ya trabaja sobre el césped con un recuperador la carrera continua y empieza su cuenta atrás, quince días después de su lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. El charrúa se lesionó en los primeros minutos del choque en Mestalla ante el Athletic de Bilbao. Se perdió la visita al Getafe y el duelo ante la Real y no estará ante el Barça, pero la intención del delantero es poder sumar minutos ante el equipo de Arrasate en el regreso del futbol al coliseo valencianista. Las sensaciones son buenas y aunque hay que ir con precaución ante la microrrotura fibrilar, el goleador trabaja con los fisios a contrarreloj para acelerar su regreso al terreno de juego y poder ayudar con sus goles. Cavani lleva cinco tantos en LaLiga y sigue siendo el máximo artillero del equipo.

Gayà se lesionó en el tobillo ante el GetafeVCF





El mismo objetivo comparte Gayà. El capitán se lesionó ante el Getafe en su tobillo derecho. El de Pedreguer lleva trabajando mañana y tarde con los recuperadores en Paterna. Su regresó se pautó en dos o tres semanas tras la resonancia a la que se sometió, pero la evolución es buena y es posible adelantar plazos para dejarlo en los quince días que permitan regresar al lateral en el importantísimo partido ante los navarros. Por si fuera poco lo que se juega su equipo, Gayà tiene también en breve una importante cita con la primera lista del nuevo seleccionador Luis de la Fuente para el partido del 25 de marzo ante Noruega. La convocatoria la dará, el viernes 17 de marzo así que, si Gayà no juega ante Osasuna, será imposible que pueda entrar en la llamada del combinado nacional, la primera cita tras la injusta decisión de Luis Enrique de dejarlo fuera del Mundial de Qatar tras su lesión precisamente también, en el tobillo derecho. Por ello, cobra mayor relevancia la posibilidad de que el capitán pueda acortar plazos y poder jugar ante los rojillos.

Más difícil lo tendrán, tanto Paulista como Marcos André. El central se lesionó en los isquiotibiales de la pierna derecha ante la Real y, en la mejor de las previsiones, apuntaría al choque del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, justo antes del parón por los compromisos internacionales. Por su parte, el delantero sufre una lesión en el tobillo, zona del mediotarsiano, y tiene también complicado volver al equipo antes del choque ante los de Simeone.

Paulista se lesionó en los isquiotibiales ante la RealVCF