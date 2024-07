La carrera por Javi Guerra: el Valencia CF espera la oferta definitiva

El Valencia CF va a abordar una gran venta este verano. El año pasado fue Yunus Musah y los 20 millones que pagó el Milán por él. Este año esa salida saldrá de tres nombres propios: Mamardashvili, Javi Guerra y Cristhian Mosquera. Por el portero, mejor valorado del mundo según Transfermarkt, se esperan ofertas, pero todavía no han llegado por el precio que quiere Peter Lim. Javi Guerra continúa siendo, como desvelamos en junio en COPE, el mejor colocado para salir. A día de hoy, es el único que tiene ofertas cercanas al valor de mercado que estima el club.

El club lleva meses ofreciendo al futbolista porque sabe que tiene mercado. Y su agente también ha hecho su trabajo. Es un jugador muy cotizado por el que Europa suspira. De hecho, el Valencia CF ha rechazado dos ofertas del Girona, una de ellas cercana a los 20 millones incluyendo los bonus. El Nápoles mima al futbolista porque lo quiere en sus filas, aunque todavía no ha podido hacer oferta. Además, muchos son los equipos Premier que han sondeado su incorporación y la mayoría de ellos juegan competiciones europeas la próxima temporada. El club de Mestalla espera una oferta definitiva por el futbolista que podría llegar en cualquier momento, y estaría dispuesto a aceptar una propuesta que se acercara a 25 millones con bonus incluidos. Se estima que podría llegar una oferta de 20 millones fijos, no muy lejos de la última del conjunto gerundense. El Valencia CF sabe que necesita hacer una gran venta y que Guerra es la más posible. Entiende que esa situación le podría dar más fuerza a futuro para encarar posibles intentonas por Cristhian Mosquera o Pepelu. En esa situación, el club que venga con el dinero que pide Peter Lim será el que se lleve el gato a Javi Guerra, siempre que al jugador le cuadre la operación.

El futbolista está muy contento en Valencia y ha empezado muy enchufado la pretemporada. Ha trabajado en verano para aumentar su masa muscular. La salida es algo que está encima de la mesa desde hace tiempo, los nombres de los proyectos que sobrevuelan en el mercado son muy apetecibles. Además, en el tramo final de la pasada campaña no se acabó de dar con la tecla a la hora de encajar al centrocampista en los planes de Baraja y no ofreció su mejor rendimiento. No obstante, Javi Guerra nunca presionará para salir del club. Está a gusto, en casa y lleva el emblemático ‘8’ del equipo de su vida, en el que busca volver a encontrar su mejor versión en la temporada que arranca dentro de menos de un mes con un Valencia-Barça en Mestalla.

Como desveló Hugo Ballester en COPE, el Valencia CF solo ha recibido una propuesta de 25 millones por Mamardashvili del Newcastle y ha tumbado también propuestas por Pepelu, Mosquera y Foulquier. Si no llegase la propuesta esperada por Guerra, venta que menos desencaja en lo deportivo para el club, Lim podría activar las salidas de Mosquera y Pepelu. Algo que, tal y como solicitó Baraja hace un mes en privado, no quiere contemplar el técnico. Cabe recordar, además, que el 30% de la venta de Javi Guerra corresponde al Villarreal, derecho que se guardó cuando fue traspasado en juveniles al Valencia CF. Así como el pago de 100.000 euros por cada diez partidos disputados por el de Gilet.