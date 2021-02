Cárdenas ya es uno más de una verdadera familia

Un eufórico Duarte abrazaba a diestro y siniestro a todos sus compañeros. Él, un mundialista relegado al banquillo en el partido clave, hasta ahora, de la temporada, fue de los más felices en una noche que ya es historia en los casi 112 años de vida del Levante UD. La euforia se desbordó con el gol de Roger (Roger, cómo no) y el subidón todavía duraba de madrugada. Y es que dormir no fue nada fácil para un grupo que las había pasado canutas no hace tanto, allá por noviembre, cuando el equipo se jugaba el cuello en Valladolid.

El éxito de la Copa ha sido una cosa de todos. Hasta veinticinco jugadores han participado en los cinco partidos jugados por el Levante UD y los menos habituales en la Liga, como Toño, Rochina, Coke o Son, han tenido un papel fundamental incluso en el choque de cuartos de final. Mención especial para Sergio León, ya que con cinco goles es el máximo anotador del equipo en la Copa. Fue protagonista con sus goles en las primeras rondas, ante el Racing Murcia y Portugalete, y, de hecho, se ha ganado más minutos en la Liga.

El gol histórico de Roger no puede tapar la soberbia actuación de Dani Cárdenas. Con 23 años y ficha del filial sostuvo al Levante UD ante el Villarreal con actuaciones de mucho mérito y en Fuenlabrada paró uno de los penaltis en la tanda. Paco López se decantó por él y no por Koke Vegas para cubrir la baja de Aitor en Valladolid y, tal y como desveló hace dos semanas Deportes COPE Valencia, el Levante UD tiene claro que Cárdenas es su apuesta a corto y medio plazo y que no buscará otro portero salvo que se vaya Aitor el próximo verano.

La victoria en Copa deja también a Paco López señalado. Para bien, claro. Su atrevida alineación generó muchas críticas incluso hasta el descanso, pero su plan de partido le salió perfecto y con la artillería sobre el campo derrotó al Villarreal. Fue precisamente cuando el Levante UD perdió, sin Malsa en el once, en La Cerámica hace un mes cuando a Paco le llovieron más críticas que nunca.

Duarte levanta a Roger, autor del gol del triunfo

La traca final del partido tuvo a Roger como goleador y a Morales (Morales, cómo no) como asistente. Del capitán también fue una de las imágenes de este 3 de febrero de 2021 para la historia. Morales, a quien el presidente sigue sin llamar, lloró desconsolado sobre el césped de un Ciutat que siente suyo.