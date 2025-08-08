COPE
valencia cf 

Los capitanes del Valencia de Corberán: Gayà, César, Foulquier y Pepelu

Tárrega y Foulquier sustituyen en el cuarteto a Jaume y a Thierry. El técnico ve en el central valenciano, como contó COPE, madera de capitán y será el segundo, como ocurrió en Alemania

Los 4 capitanes del Valencia 25/26

Fermín Rodríguez

Valencia - Publicado el

Cuando en Alemania, el sábado pasado, en el minuto 60, Gayà iba a ser sustituido buscó a Foulquier para que le entregara el brazalete a César Tárrega. COPE ya adelantó que no era casualidad, que Carlos Corberán quería que el central valenciano fuera uno de los capitanes de la 25/26.

Para la 25/26, los capitanes serán José Luis Gayà, indiscutible primero, César Tárrega, que pasa a ser segundo, Foulquier, que sustituye a Thierry, y Pepelu, que sigue pero como cuarto. Un gesto también de cara al de Denia para reforzarle y que recupere su mejor versión.

