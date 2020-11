Cañizares: "Yunus es el joven que más me gusta"

¿Cuál es la importancia de la gestión en el fútbol?

Yo defiendo siempre que hay que tener en los clubes un buen gestor y un buen entrenador. Son baratos siempre, le pagues lo que le pagues. La gente se queja de que Simeone es el entrenador mejor pagado de España, pero Miguel Ángel Gil siempre dice que lo que le paga se lo devuelve con creces. En el Sevilla pasa exactamente lo mismo.

¿Ve brotes verdes en el Valencia CF?

Lo mejor que hay en el Valencia CF es su plantilla y su entrenador. Es verdad que tiene altibajos, que hubo una laguna importante en la primera media hora contra el Alavés. Todo tiene que ver con que si la plantilla fuera más larga, más completa sería distinto. El equipo está comptiendo bien, aunque a veces nos preguntamos por esa ambición que aparece en Vitoria y que no aparece en el inicio. Todo tiene que ver con el nivel mental, pero el equipo muestra cierta confianza en el trabajo del entrenador.

Cañizares tiene gran confianza en Javi Gracia

Gameiro

Un futbolista no puede garantizar el acierto. Se puede controlar el trabajo y la implicación y en ese sentido Gameiro está a salvo en ese sentido, como el resto de los jugadores.

Gente joven

Tengo muchas esperanzas puestas en Yunus, sinceremante es el joven que más me gusta y el que más se acopla al fútbol de hoy en día, pero es muy joven y no debe abandonar el camino que ha emprendido. En cuanto a Kangin, su calidad está fuera de toda duda, aunque hay cosas que me gustaría mejor en él, como su sentido colectivo, que su calidad sirva más al equipo, pero tiene un buen maestro como Javi Gracia.Hugo y Racic dependen mucho de su atención y seguro que lo harán mejor en el futuro.

Tema social

Desde el proceso de venta no estuve de acuerdo y desde que Peter Lim empezó a incumplir sus promesas, mucho menos. Cuando le dio la gestión a Mateu Alemany la cosa cambió y ahora hay que sindicar cuantas más acciones posibles, yo lo tengo que hacer en cuanto sepa cómo. Meriton está haciendo las cosas rematadamente mal. Martín Queralt trata de unificar al valencianismo.