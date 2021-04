Cañizares: “El Valencia permanecerá en Primera. Se salvará cuando se vaya Lim”

Los números no engañan. El Valencia CF 20-21 es, en estos momentos, el tercer peor equipo en toda la historia del club. Solamente superado por el Valencia de la 82-83 (ocho victorias, siete empates, 17 derrotas) y el de la 85-86 (siete victorias, mueve empates, 16 derrotas). Esta temporada suma ocho victorias, 11 empates y 13 derrotas, los peores registros para el club desde que la Liga es de tres puntos.

Gracia cabizbajo



A falta de seis jornadas para que finalice el campeonato, el equipo que dirige Javi Gracia es 14º, ocho puntos por encima del descenso. Eso sí, con un partido más que sus rivales. Por eso, en El Partidazo de COPE le preguntaron a Santi Cañizares, por la situación de la entidad de Mestalla. “Hoy me decía uno en un mensaje por RRSS en privado, ‘Cañete, ¿se salvará el Valencia?’ Y yo le he dicho: yo creo que el Valencia permanecerá en Primera. Se salvará cuando se vaya Peter Lim. Así de claro te lo digo. En el corto plazo podrá pasar cualquier cosa. En el medio-largo plazo, este club, dirigido de esta manera, como lo dirige ahora mismo este tipo, esta empresa, cada día va a ser menos club, menos equipo, menos compromiso, etc. Yo creo que, a nivel deportivo, lo que es actualidad, no va a descender. No va a descender. Creo que no. A poquito que saque cuatro puntos, cinco puntos… ya está. Ahora bien, ¿cuándo se va a salvar el Valencia? Cuando se vaya de aquí Peter Lim. Para mí, ese es el objetivo. No tanto, por supuesto mantener la categoría, pero no tanto quedar el 12º el 6º o el 9º”.

La plantilla del Valencia CF mostró este mensaje



Además, la leyenda valencianista añadió: “Peter Lim creo que lleva seis años. Ha hablado una vez en un mensaje navideño a los valencianistas. Jamás ha explicado un proyecto deportivo a nadie. Anil Murthy ha mandado callar a todo Mestalla. La Junta de Accionistas se ha endurecido su asistencia hasta no sé cuántas acciones o si no, no puedes ni ir. Es una broma muy pesada ver al Valencia con esa camiseta (‘El fútbol es de los aficionados’) aunque la camiseta venga de LaLiga, que también es otra broma. Pero es una broma muy pesada que el Valencia de Peter Lim diga que el fútbol es de los fans”.

La única vez que Peter Lim se dirigió a la afición



Preguntado por los errores del equipo en su juego, Cañizares reconoció que hay plantilla para estar más tranquilos en la tabla, pero que las circunstancias que rodean al club, lo hacen imposible. “Es evidente que se cometen errores que son impropios y que no puede jugar partidos como el que ha jugado (en Pamplona). Al final el Valencia tiene una plantilla que no debería estar ni siquiera ahí. El problema es que esto está dentro de una estructura donde no hay una exigencia, no hay un trabajo detrás. El entrenador quiso jugadores y no se le hizo caso. El director deportivo no pinta nada. Le llegan tres jugadores en Navidad, que no los ha pedido él, y dice: ‘bueno, si están aquí, bueno está. Haré con ellos lo que pueda’. Y entonces el futbolista, que siente que está en un club así, empieza a desconectarse. Y a la primera situación problemática, el primer sufrimiento, no lo supera. Piensan que esto es un desastre. Y eso se trasladada dentro del futbolista. Y el rendimiento decrece porque no hay una estructura deportiva ni de ningún tipo. Y un jugador para rendir, lo primero que tiene que estar es cómodo, feliz y orgulloso del equipo en el que está”.