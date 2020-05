Cañizares, Mijatovic y la anécdota de una casa en Valencia

En El Partidazo de COPE se estaba repasando la efémeride de la Copa de Europa que ganó el Real Madrid a la Juventus con un gol de Pedja Mijatovic, cuando Santi Cañizares, protagonista directo de aquello, introdujo una curiosísima anécdota en el que fue su último partido como madridista, cuando ya había llegado a un acuerdo para firmar por el Valencia CF. Así fue: "antes del partido me dijo Pedja que ya sabía que yo me iba a Valencia donde yo había firmado el 1 ó 2 de mayo y el partido fue el 20 de mayo y me dijo (imitando la voz del montegrino): mi niño, yo voy a marcar un gol para ganarte la prima y que te puedas comprar una buena casa en Valencia cuando vayas".

Esto provocó las risas de todos los contertulios presentes: Paco González, Tomás Guasch y compañía. Y Cañizares concluyó aquella vivencia: "al acabar el partido, me vino y me dijo: ves, como te lo he dicho". Y era una verdad como un templo.

"Yo me compré una casa en Valencia con el dinero de esa final que Pedja me dijo que si hacía el gol iba a ser para eso", se regocijaba Cañizares durante El Partidazo de COPE.

¿Y de cuánto era la prima que les dio el Real Madrid a cada uno de sus futbolistas por ganar aquella Copa de Europa en 1998? La pregunta que todos nos hacíamos, se la planteó Juanma Castaño a Cañizares: "creo que en aquel momento fueron 50 millones de pesetas, o sea 300.000 euros".

De esta forma tan curiosa empezó el idilio de Cañizares con Valencia.