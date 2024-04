Cañizares: "No hay mejor sitio para Baraja que el Valencia CF, pero con mejor gestión"

Santi Cañizares se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para repasar toda la actualidad del Valencia CF y transmitir la emoción con la que vivió el Partido del Triplete en Mestalla el pasado viernes.

Acabó lesionado el Partido del Triplete...

No me había lesionado nunca muscularmente. Todo tiene que ver con que, cuando hace uno vida normal el cuádriceps sí se usa, pero el isquio menos, y al frenar estalló. Aquí estoy, convaleciente. Me presto a jugar por la gente, e incluyo a mi familia. La mayoría de mis hijos no me habían visto jugar. Lucas vino de Madrid y se fue en cuanto me cambiaron porque tenía partido (es el portero del filial del Real Madrid). He jugado dos veces desde 2008. En 2019 porque me obligaron mis hijas y el viernes. No sabíamos quién estaba peor si yo, Palop o Rangel. No me encontraba bien. Salí a disfrutar. Con miedo por si me rompía. Porque sabes que tu cuerpo no está preparado. No pasa nada. Pero he recibido presión en casa desde un mes antes para que jugara el partido.

¿Cómo fue el reencuentro con sus compañeros?

Con los compañeros muy bien. Habíamos tenido nuestras distancias porque había mucho carácter y ese punto de egoísmo en ese equipo. Pero pasa el tiempo y se olvida. Solo te quedan los buenos momentos. Todas las rencillas son de hace tiempo. El que más memoria tiene y más gracioso es es Angulo y nos reímos mucho. De corazón te digo que llegué con un 5% de energía y te creces conforme llegas a Mestalla. Me sentía que estaba mucho mejor. Por la ascendencia del escudo y el estadio sientes una energía que no esperas tener. Me pasaba como jugador. Nos salían cosas bien que no imaginábamos en aquel entonces.

El abrazo con Palop

En otro tiempo no nos lo habríamos dado. Pero han pasado los años y es absurdo recordar que en un momento teníamos conflicto de intereses. Yo sé que en Valencia somos muy de uno o de otro. El entorno también crea rivalidad. Ahora los porteros lo aceptan, pero nosotros estamos muy incómodos, amargados. Se nos pasaba el tren del fútbol. El carácter de los porteros antes era mayor. No nos conformábamos con el sueldo. Queríamos jugar. Ahora miran más el medio o largo plazo. Ya jugaré. Ha cambiado el carácter de los jugadores.

¿Ve al Valencia CF con opciones de meterse en Europa?

Parece mentira que quede tan poco. Hablé con Baraja de fútbol en general. Aunque te vaya bien no paras de sufrir. Si pierde, porque pierde. Si gana, porque tiene que ganar el siguiente. En el fútbol no paras de sufrir hasta que no acabe la temporada. El equipo se ha ganado pelear una plaza europea. El Valencia CF ha estado bien. Los chicos han dado lo que tienen y Baraja les ha sacado. Los demás no han hecho buena temporada. Barça, Atlético Madrid, Villarreal, Betis... Hay muy pocos equipos que en liga lo hayan hecho bien. Entre ellos el VCF, por eso nos premia en clasificación.

¿Qué responsabilidad le da a Baraja?

Es el máximo responsable. Tiene todo el mérito. Todos trabajan, todos corren. Pero Baraja ha dado la calma. El jugador tiene las dudas. La confianza se la ha dado Baraja al grupo. Están unidos y con una línea de trabajo y creen de verdad que pueden competir en Primera. Eso es lo más difícil, el aspecto psicológico.

¿Cree que Baraja puede tener una opción mejor?

Con este Valencia CF, pero con mejor gestión. Más querido que aquí en pocos sitios. Tiene un 80%% de jugador y 20% de entrenador- Por muy mal que lo hubiera hecho siempre lo recordaríamos como leyenda. Baraja no es tonto, quiere el VCF como todos. Pero le gustará que fuera más profesional. Que compraran y no vendieran. Tiene un año todavía. No sé si tendrá alguna oferta importante, sino le tocará pensar porque no tenemos aquí el mejor proyecto. Lo normal que el club para tapar los déficits anuales tenga que vender y la garantía de venga alguno con la misma trascendencia no va a ser fácil. Hay equipos no tan grandes que trabajan mejor que el VCF. Puede que le hagan una oferta y le toque pensar. Me gustaría que el VCF mejorara su gestión y mantuviera a los jugadores básicos y tratara de incorporar sin necesidad de gastarse mucho dinero. Es una cuestión de trabajar el mercado.

Mamardashvili, Mosquera, Javi Guerra... ¿Qué venta le sería más dolorosa a este Valencia CF?

Creo que el que menos ha aportado esta temporada ha sido Guerra, pero no quiere decir que la temporada que viene no mejore. Los tres son jugadores que los pueden disfrutar un par de años más y el rendimiento será el que pida jugar en equipos Champions. A veces esas decisiones vienen solas. Igual ofertas mayores que las que estás pensando ahora. Cuando tienes que vender por obligación es muy distinto. Mamardashvili es un gran portero y te hace falta. Pero creo que hay porteros muy jóvenes que pueden crecer al nivel suyo. Guerra tiene un gran talento. No hay jugadores con ese talento en campo contrario. Si eso se paga muy bien, igual hay que escuchar ese tipo de ofertas. Si fuera director deportivo, Pepelu sería un jugador que querría contratar. No me cabe duda. Una regularidad tremenda. Y Mosquera, ya sabemos lo que vale un central de garantías. Apunta a ser pronto uno de los mejores centrales de nuestra liga. Depende de los recambios. El que haga una oferta por encima del precio igual es al que tienes que vender. La alternativa fantástica no tiene porqué valer 60 millones. Se puede contratar por poco dinero en el fútbol español. Se puede trabajar mucho más en el fútbol ahora. Es mucho más difícil trabajar en un merado inflado. Hay que trabajar con ellos para que crezcan en tu club.